Spis treści: 01 1. Jakie są twoje życiowe cele?

02 2. Czy chcesz mieć dzieci?

03 3. Gdzie chcesz mieszkać?

04 4. Jak chcesz wychować dzieci?

05 5. Jak myślisz, jak ślub wpłynie na nasz związek?

06 6. Jak podzielimy domowe obowiązki?

07 7. Jak definiujesz zdradę?

08 8. Czy w razie problemów zgodzisz się zwrócić po pomoc do specjalisty?

09 9. Jak będziemy zarządzać domowym budżetem?

10 10. Czy rozumiesz, kim jestem jako jednostka?

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w ciągu 10 lat liczba rozwodów wzrasta, a liczba zawieranych związków małżeńskich maleje. W 2021 r. zostało rozwiązanych przez sąd prawie 61 tys. małżeństw. Liczba rozwodów w miastach jest prawie trzykrotnie wyższa niż na wsi, a w przypadku separacji dwukrotnie wyższa. Rozwiedzeni małżonkowie przeżywają ze sobą średnio ok. 14 lat.

Trzeba pamiętać, że osoba, z którą decydujesz się wstąpić w związek małżeński, będzie z tobą w każdym momencie życia. Warto więc dobrze sprawdzić i upewnić się ponad wszelką wątpliwość, że jest tym właściwym człowiekiem. Zauroczenie, a nawet miłość potrafią nas zaślepić i sprawić, że - świadomie bądź nie - pominiemy jakieś ważne aspekty przyszłego wspólnego życia. Iskra miłości potrafi sprawić, że nie widzimy tzw. czerwonych flag.



A potem, kiedy ta iskra zaczyna gasnąć, klapki opadają nam z oczu i zostajemy z problemami do rozwiązania. Jeśli nasz związek nie będzie stał na silnych fundamentach, może to prowadzić do rozstania. Jeśli chcesz się przekonać, ile wspólnego masz ze swoim partnerem, sprawdź poniższe kwestie.

1. Jakie są twoje życiowe cele?

Ważne jest, aby jasno określić każdy ze swoich celów. W ten sposób upewnisz się, że twoje cele nie staną na drodze temu, o czym marzy on i odwrotnie. Pomyśl, jeśli tak się stanie, a nie będziecie na to przygotowani, to jak to rozwiążesz?

2. Czy chcesz mieć dzieci?

To pytanie NIEZWYKLE ważne. w niektórych przypadkach, jeśli macie sprzeczne zdanie na ten temat, związek może nie mieć racji bytu. Dlatego tak ważne jest, aby tę kwestię poruszyć jak najszybciej, żeby nie stała się za 5 lat gwoździem do trumny tego związku.

3. Gdzie chcesz mieszkać?

Upewnij się, że oboje macie ten sam pomysł na to, gdzie chcecie mieszkać. Jeśli ktoś z was planuje przenieść się gdzie indziej w przyszłości lub chce podróżować, dobrze jest poruszyć ten temat teraz. Może się okazać, że ty chcesz wyjechać na kontrakt do Arabii Saudyjskiej, a on hodować alpaki w Beskidzie Niskim.

4. Jak chcesz wychować dzieci?

Pytanie tylko pozornie niepozorne. Każdy ma nieco inne podejście do rodzicielstwa, więc dobrze wiedzieć, jakie ma twój potencjalny partner. Jeśli jesteś bardziej łagodna, a on autorytarny, może to powodować problemy w przyszłości. Upewnij się więc, że stoicie po tej samej stronie. Dotyczy to również kwestii religinych, etycznych, a nawet ewentualnej diety wegetariańskiej.

5. Jak myślisz, jak ślub wpłynie na nasz związek?

Zapytaj go, dlaczego chce wziąć ślub. Dla niektórych małżeństwo może wydawać się kolejnym logicznym krokiem, podczas gdy inni mogą czuć, że dodaje wartości związkowi, dla jeszcze innych jest gwarantem bezpieczeństwa. Dowiedz się, jakie są intencje twojego partnera.

6. Jak podzielimy domowe obowiązki?

Dla niektórych może to być oczywiste, ale jeśli jeszcze nie mieszkacie razem, to pytanie powinno paść. Ustalcie (nawet na piśmie), kto co zrobi i jakie role każdy z was pełni. Czy będzie to bardziej tradycyjne, czy nowoczesne - zależy od was. Ważne, żeby zależało od obojga, dlatego trzeba zapytać!

7. Jak definiujesz zdradę?

Ludzie definiują niewierność na różne sposoby, dlatego ważne jest, aby dowiedzieć się, gdzie w tym temacie jest twój partner. Może nie czuć, że emocjonalny związek z kimś jest zdradą, a dla ciebie jest to gorsze niż zdrada fizyczna. Jeśli w temacie definicji zdrady mają wyjść jakieś rozbieżności, lepiej żeby stało się to teraz.

8. Czy w razie problemów zgodzisz się zwrócić po pomoc do specjalisty?

Jest to ważne pytanie, ponieważ problemy małżeńskie na pewno się pojawią. Mogą nie być tak poważne, aby potrzebować terapii, ale wiedza o tym, jak twój partner planuje podejść do przyszłych konfliktów, jest konieczna.

9. Jak będziemy zarządzać domowym budżetem?

Są pary, które mają wspólne konto, ale są i takie, w których małżonkowie zachowują zarobione pieniądze na własnych kontach i np. zrzucają się na wspólne życie. Żaden z tych sposobów nie jest zły, ale trzeba je ustalić i wiedzieć, że obie strony są z tym ok.

10. Czy rozumiesz, kim jestem jako jednostka?

Usiądźcie i przeprowadźcie otwartą i szczerą rozmowę o tym, kim jest każdy z was. Upewnij się, że twój partner rozumie twoje wartości, przekonania i to, co jest dla ciebie najważniejsze. I zapewnij go o tym samym.

