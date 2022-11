Tak pomagasz złodziejowi. Otworzy twoje drzwi w kilka sekund

Wieczorem, przed spaniem sprawdzasz starannie, czy drzwi wejściowe do twojego domu są zamknięte na cztery spusty? Przekręcone klucze zostawiasz w dziurkach, ponieważ nieraz słyszałeś, że jest to prosty sposób, który zapewnia dodatkową ochronę przed włamaniem? Sprawa wydaje się przecież banalnie prosta: jeśli w dziurce od klucza znajduje się jakiś przedmiot, trudniej jest się do niej dostać. Niestety, przedstawiony tok rozumowania jest błędny. Zostawiając klucz w drzwiach wejściowych na noc, jedynie ułatwiasz złodziejom pracę. W ten sposób dostanie się do twojego domu zajmie im jedynie kilka sekund.

Reklama

Zdjęcie / Picsel / 123RF/PICSEL

Zobacz również: Owiń klamkę folią aluminiową! Ten trik chroni przed złodziejem

Nie zostawiaj klucza w drzwiach. Dlaczego?

Jeśli po jednej stronie drzwi w zamku znajduje się klucz, często niemożliwe jest, by (również pasującym do zamka kluczem) otworzyć drzwi z drugiej strony. To sprawia, że niektórzy postrzegają pozostawianie klucza w drzwiach jako dodatkową ochronę przed złodziejami.

Musimy jednak pamiętać, że włamywacze rzadko posługują się kluczami. Zazwyczaj włamują się przy pomocy wytrychów, drutów lub innych tego typu przyrządów. Wówczas sytuacja wygląda zupełnie inaczej.

Klucze mają bowiem wiele wypustek - te idealnie pasują do zamka i dzięki temu go otwierają, odblokowując zapadki. Jeśli pozostawimy w zamku pasujący do niego klucz, ułatwimy złodziejowi pracę. Jak? Wystarczy, że złodziej skorzysta z wytrychu, który przekręci zamek. Zapadki zostaną odblokowane automatycznie - właśnie przez pozostawiony przez nas klucz.

Zobacz również: Szajka złodziei w Polsce! Tak oznaczają mieszkania, by je okraść