Nowy sposób okradania mieszkań. Tajemnicze znaki na drzwiach

Metody "na wnuczka", czy "na policjanta" są już dobrze znane w świecie złodziei. Osób nieuczciwych, pragnących okraść innych, nie brakuje na świecie, ale na szczęście dzięki akcjom informacyjnym, coraz łatwiej zidentyfikować przestępcę i nie dać się oszukać.

Wakacje mimo inflacji. Tu drożyzna jeszcze nie dotarła Niestety, co rusz powstają nowe sposoby kradzieży i tym razem krakowscy złodzieje opatentowali nową metodę rabowania mieszkań, o której już jest głośno.

Radio Kraków donosi o ostatnich zdarzeniach na jednym z osiedli mieszkalnych, gdzie pojawiły się dziwne znaki. Głównie to kółka i krzyżyki narysowane mazakiem lub kredą.

Jak się okazuje to nie niewinna zabawa dzieci, a właśnie oznaczenia zostawione przez złodziei.

Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Podwawelska Radosław Żołubak w rozmowie z "Radiem Kraków", mówi, że oznaczenia malowane są przy drzwiach wejściowych do mieszkań, koło dzwonków, ale też na kartkach papieru, które zostawiane są na wycieraczkach.

Do tej pory po takim oznaczeniu potwierdzono jedno włamanie, ale to właśnie po nim inni mieszkańcy są bardziej czujni i usuwają znaki.

Po co włamywacze znakują w ten sposób mieszkania? Sprawdzają, czy ktoś jest w wybranym lokum, zostawiają znaki i sprawdzają, czy zostaną one usunięte.

Taki proceder może nasilać się w okresie wakacyjnym, kiedy to ludzie wyjeżdżają na dłuższy czas na wakacje, a nie zawsze ktoś z sąsiadów pilnuje ich mieszkania.

Jak ustrzec się przed kradzieżą? To proste triki

Jak więc zabezpieczyć mieszkanie przed włamaniem i kradzieżą? Warto jednak przed wyjazdem poprosić sąsiadów o zwracanie uwagi na nasz dobytek. Jeżeli mamy do nich większe zaufanie, możemy zostawić klucze do mieszkania.

Wówczas nawet podczas krótkiego wietrzenia mieszkania, jeżeli złodzieje je obserwują, mogą zobaczyć kogoś w oknie, co może ich skutecznie odstraszyć.

Pomocne też okazują się urządzenia same włączające światło na dany czas. Tu jednak należy uważać, by urządzenia działały o różnych godzinach, by nie zdradzać mechanizmu działania złodziejom.

