Zrezygnowała z edukacji. Marzyła o macierzyństwie

Bronte Rawlingson spełnia się jako matka i żona. Wspólnie z 35-letnim mężem Philem wychowują troje dzieci. Kobieta już od najmłodszych lat marzyła od dużej i kochającej się rodzinie. Wiedziała, że w przyszłości całkowicie będzie chciała poświęcić się wychowaniu dzieci.

Rodzice Bronte długo myśleli, że gdy ich córka dorośnie, zmieni zdanie. Widząc potencjał w swoim dziecku, opłacali bardzo wysokie czesne. Mieli nadzieję, że szkoła prywatna zapewni Bronte świetlaną przyszłość i pomoże dostać się jej na dobre studia.

Zawsze chciałam być mamą i żoną. Myślałam o tym, odkąd byłam małą dziewczynką. Marzyłam o tym, kiedy bawiłam się lalkami przyznała Bronte w rozmowie z "The Sun".

Bronte wciąż marzyła o szybkim zamążpójściu. Swojego męża poznała na plaży. Miała wówczas 16 lat. Para szybko postanowiła ze sobą zamieszkać. Trzy lata później Bronte urodziła pierwsze dziecko. Jak twierdzi, ciąża w wieku 19 lat była planowaną i przemyślaną decyzją. Tak szybkie macierzyństwo nie spodobało się rodzicom Bronte Rawlingson, którzy mieli nadzieję, że córka zaczeka jeszcze kilka lat.

Reklama

Instagram Post

Jest panią domu na cały etat. Marnuje się?

Obecnie Bronte Rawlingson prowadzi życie, o jakim zawsze marzyła. Dziewczyna mówi o sobie "tradycyjna pani domu". Dni upływają jej na wypełnianiu domowych obowiązków takich jak: pranie, sprzątanie, gotowanie. Bronte Rawlingson zajmuje się pociechami i to sprawia jej dużą przyjemność. Rodzinę utrzymuje mąż, który prowadzi firmę hydrauliczną. Chociaż kobieta nie żałuje, że zrezygnowała ze studiów i kariery, wiele osób nie może zrozumieć jej decyzji.

Bronte Rawlingson ma kontrowersyjne poglądy

Osoby z najbliższego otoczenia zarzucaja Bronte, że rezygnując z dalszej edukacji i pracy zawodowej, poświęciła zbyt dużo. Kobieta stara się nie reagować na krytykę. Zaznacza, że w niektórych kwestiach ma "antyfeministyczne" poglądy.

Uważam, że jednym z powodów, dla których obecnie jest tak wiele nieudanych małżeństw, jest to, że kobiety nie zachowują się tak, jakby chcieli tego mężczyźni tłumaczy.

Zauważa również, że rola pani domu jest ważna i powinna być bardziej doceniana przez społeczeństwo. "Uważa się to za marnotrawstwo, gdy wyedukowana kobieta zostaje jedynie panią domu. To tak, jakby dbanie o dom i rodzinę było odpowiednie tylko dla kobiet, które są mało inteligentne lub nie mają lepszych perspektyw" - zaznacza Bronte Rawlingson, jednocześnie dając do zrozumienia, że nie zamierza uginać się pod presją krzywdzących osądów, nawet jeśli te padają z ust jej rodziców.

Instagram Post

Instagram Post

***

Przeczytaj również:



Ustalono kto nie powinien jeść ziemniaków! Groźny też groch i kapusta!

Idealna sukienka do pracy. Brigitte Macron już ją nosi!

James Michael Tyler nie żyje. Fani "Przyjaciół" pogrążeni w żałobie

Zobacz również: