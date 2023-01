Zrobiły "tureckie zęby". Efekt jest załamujący

Życie i styl

Wiele z nas marzy o idealnym, niemal gwiazdorskim uśmiechu. Niektórzy równe, białe zęby mają z natury, inni udają się w tym celu do ortodonty, a ci, którzy chcą ten proces przyspieszyć, decydują się na wstawienie licówek. Tak też postanowiły zrobić pewne infulencerki z Wielkiej Brytanii. Chcąc jednak zaoszczędzić pieniądze, udały się w tym celu do Turcji. Teraz - jak same mówią - bardzo żałują swojej decyzji.

Brytyjki są załamane efektem zabiegu, który miały w Turcji