W Internecie nie brakuje porad, które w jednej chwili mają zmienić nasze życie. O tym jak bardzo myląca może okazać się wiara w każdą poradę, którą zobaczymy na TikToku, przekonała się australijska influencerka.

Uczestniczka tamtejszej edycji programu "Big Brother" Tilly Whitfield podzieliła się z internautami mrożącą krew w żyłach historią. 21-latka, zafascynowana jednym z trendów urodowych, wypróbowała go na sobie. Skończyło się dramatyczną wizytą w szpitalu.

Czytaj również: Chciała powiększyć usta. Szybko pożałowała swojej decyzji

Reklama

Trend z TikToka oszpecił 21-latkę. Podzieliła się swoją historią

Tilly Whitfield chciała ostrzec innych przed popełnieniem tego samego błędu. Dodatkowo wytłumaczyła również, dlaczego będąc w programie "Big Brother" musiała dość często nakładać na twarz maseczki regenerujące.

"Do wszystkich, którzy pytają, dlaczego w programie ciągle mam na twarzy maseczkę z niebieskiej glinki - tak wyglądała moja twarz na tydzień przed wejściem do domu Wielkiego Brata i dlatego zawsze miałam na sobie makijaż, a moja cera była zawsze zakryta. To wynik próby usunięcia strupów, których nabawiłam się podczas odtwarzania triku urodowego, który zobaczyłam na TikToku dwa miesiące przed "Big Brotherem" - napisała celebrytka.

Instagram Post

Wypróbowała trend z TikToka. Zakończyło się wizytą w szpitalu

Jak się okazało, 21-latka zapragnęła piegów i postanowiła ... sama je sobie wytatuować tuszem zakupionym na eBayu. Za pomocą igły wprowadzała go pod skórę. Niedługo później jej twarz napuchła, a z powodu infekcji dziewczyna na krótko straciła wzrok.

"Wytatuowałam piegi igłami do szycia sklejonymi taśmą klejącą i jakimś podejrzanym tuszem, który kupiłam na eBayu. Widziałam to na TikToku rok temu. Lekcja wyciągnięta, a blizny będą mi o tym przypominać do końca życia" - napisała Tilly.

Whitfield trafiła do szpitala, gdzie udzielono jej pomocy. Skutków domowego zabiegu nie udało się jednak w pełni cofnąć.

"Proszę, nie wykonujcie żadnych podejrzanych zabiegów urodowych w domu. Przez takie coś wylądowałam w szpitalu z czasową utratą wzroku spowodowaną opuchlizną i infekcją. Nie wspominając już o tym, że moją twarz z trudem można było rozpoznać. Zostawcie takie rzeczy profesjonalistom" - zaapelowała na koniec.

Zobacz także:



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Dołącz do akcji "Burek sam nie poprosi o pomoc"! INTERIA.PL

Kokardy do włosów wracają do mody. Będą hitem roku!

Uprawiasz sporty zimowe? Wypróbuj przepisy Ewy Wachowicz

Odwrócony bob i long bob. Komu pasują te fryzury?