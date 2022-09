Życie i styl Takie przelewy otrzymają seniorzy w październiku. Kwoty mogą zaskoczyć 14. emerytura to dodatkowy zastrzyk gotówki dla seniorów. Pierwszy raz została wypłacona w 2021 roku. Chociaż początkowo rząd nie zapowiadał kontynuacji projektu, w tym roku emeryci także otrzymali przelewy. "Czternastka" jednak nie objęła wszystkich świadczeniobiorców. Kto otrzymał dodatkowe wsparcie finansowe?

W przeciwieństwie do tak zwanej "trzynastki" nie każdy emeryt dostaje 14. emeryturę. Zasady przyznawania tego świadczenia są bowiem o wiele bardziej restrykcyjne. Główną przeszkodą jest kryterium dochodowe. Pełna wysokość jednorazowego świadczenia w tym roku trafiła jedynie do osób, których miesięczny dochód nie przekracza 2900 zł brutto. Wszyscy pozostali świadczeniobiorcy otrzymali wypłaty pomniejszone zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę".

Zakończono wypłaty 14. emerytury. Czy w przyszłym roku "czternastka" wróci?

W tym roku "czternastki" wypłacane były w siedmiu terminach. Pierwsze przelewy z ZUS-u dotarły do świadczeniobiorców już pod koniec sierpnia. 20 września minął ostatni termin wypłat. To oznacza, że wszystkie zaplanowane przelewy zostały zrealizowane. Osoby, które nie otrzymały 14. emerytury, najprawdopodobniej z jakiegoś powodu nie kwalifikowały się do jednorazowego wsparcia.

Prezes ZUS Gertruda Uścińska w oficjalnym komunikacie podsumowała wypłaty "czternastek". "Czternastą emeryturę z ZUS otrzymało w tym roku łącznie około 7,2 milionów osób, a wydatkowana na ten cel kwota wynosi ponad 8,7 miliardów zł. Przy czym trzy czwarte uprawnionych otrzymało świadczenie w pełnej wysokości, czyli 1217,98 zł na rękę" - zaznaczyła prezes.

Wiele osób zastanawia się, czy "czternastka" zostanie wypłacona także w przyszłym roku. Rząd przyznaje, że nie wyklucza takiej możliwości, natomiast nie przewiduje, aby dodatek został określony jako "stały".

Chcielibyśmy, aby 14. emerytura była wypłacona też w przyszłym roku. Chcemy zachować to, że jest to świadczenie jednorazowe, czyli podejmowana jest decyzja, czy i w którym momencie świadczenie będzie wypłacone zapowiedziała minister Marlena Maląg.

