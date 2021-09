Zwolnienie lekarskie z powodu wypalenia zawodowego. Zmiany już od początku 2022 roku

Czym jest wypalenie zawodowe?

Wypalenie zawodowe to problem, z którym wbrew pozorom boryka się sporo osób i przez większość jest bagatelizowany. Rozumie się je przede wszystkim jako niezadowolenie z pracy. Wykonywanie obowiązków służbowych przestaje sprawiać przyjemność, jest męczące, a ponadto powoduje wyczerpanie fizyczne i psychiczne.



To długotrwały stres jest przyczyną wypalenia zawodowego. Osoba dotknięta tym problemem może odczuwać objawy somatyczne takie jak bóle głowy, złe samopoczucie lub ból brzucha. U każdej osoby wygląda to jednak zupełnie inaczej.



Od 2022 roku wypalenie zawodowe będzie uznawane za chorobę

W przyszłym roku Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych ma uznać wypalenie zawodowe za chorobę. W związku z tym osoby, które cierpią na te schorzenie, będą mogły uzyskać zwolnienie lekarskie.

Decyzja została podjęta już w 2019 roku przez Światową Organizację Zdrowia. Wypalenie zawodowe od 1 stycznia 2022 roku zacznie być uznawane za jednostkę chorobową.

Jak walczyć z wypaleniem zawodowym?

Przez to, że za przyczynę wypalenia zawodowego uznawany jest stres, można próbować zapobiegać temu problemowi. Zdaniem ekspertów sposoby uniknięcia wypalenia są kwestią indywidualną każdego pracownika.



Warto jednak rozwijać swoje zainteresowania, skupić się na hobby lub spróbować medytacji. Mogłoby się sprawdzić uprawianie sportu, joga lub np. zajęcia taneczne. Uznaje się, ze w ten sposób można zminimalizować stres związany ze sprawami zawodowymi. Istotne jest także, by zadbać o higienę snu.

