Audi S3 Sportback – idealne auto dla kobiet, które cenią styl i osiągi

Audi S3 Sportback to kwintesencja nowoczesnego stylu i wyrafinowania. Charakterystyczna osłona chłodnicy z chromowanymi akcentami, dynamicznie zarysowane reflektory Matrix LED i muskularne nadkola tworzą harmonijną całość, która przyciąga spojrzenia. Sylwetka auta emanuje pewnością siebie i elegancją, jednocześnie zdradzając jego sportowy charakter. Projektanci Audi zadbali o każdy detal, tworząc samochód, który wyróżnia się na tle konkurencji swoją szlachetną prezencją. Wnętrze zostało zaprojektowane z myślą o komforcie i ergonomii, oferując wysokiej jakości materiały wykończeniowe i intuicyjne rozwiązania technologiczne.

Co kryje się pod maską tego eleganckiego pojazdu?

Serce S3 Sportback to prawdziwe dzieło sztuki inżynieryjnej. Dwulitrowy silnik TFSI o mocy 310 KM dostarcza niezapomnianych wrażeń z jazdy, pozwalając osiągnąć pierwsze 100 km/h w zaledwie 4,8 sekundy. Napęd quattro zapewnia perfekcyjną przyczepność w każdych warunkach drogowych, dając poczucie pewności i kontroli. System zarządzania trybami jazdy Audi drive select pozwala dostosować charakterystykę auta do własnych preferencji i sytuacji na drodze. Konfiguracja samochodu na stronie umożliwia idealne dopasowanie auta do indywidualnych potrzeb: audi.pl.