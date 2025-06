Wystarczy rozpuścić pół szklanki soli w kilku litrach ciepłej wody i moczyć stopy przez około 15-20 minut. Można dodać kilka kropel olejku lawendowego, by wzmocnić działanie relaksujące. Po zabiegu stopy stają się lekkie, miękkie, a zmęczenie wyraźnie się zmniejsza.

Rumianek to roślina znana ze swoich właściwości kojących i przeciwzapalnych. Zaparzony i dodany do kąpieli działa łagodząco na wrażliwą i suchą skórę stóp.

Napar z rumianku warto połączyć z łyżką oliwy, co pozwoli dodatkowo nawilżyć skórę i zapobiec jej pękaniu. Po około 20 minutach takiej kąpieli stopy są wyraźnie zregenerowane, miękkie i mniej podatne na otarcia. To idealna propozycja dla kobiet, które zmagają się z nadwrażliwością i skłonnością do podrażnień.