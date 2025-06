Czy farbowanie włosów po 70-tce ma sens?

Zdecydowanie tak - pod warunkiem, że służy Twojemu samopoczuciu i jest zgodne z twoim stylem. Farbowanie nie musi oznaczać walki z wiekiem. Może być sposobem na zadbanie o siebie, podkreślenie koloru skóry, oczu i nadanie fryzurze życia. Dla jednych siwe włosy są pięknym symbolem dojrzałości i naturalności, dla innych - przypomnieniem o przemijaniu, które chcą złagodzić. Niezależnie od motywacji, koloryzacja może być narzędziem dodającym pewności siebie i świeżości, jeśli tylko wykonana jest z umiarem i wyczuciem.

Włosy po 70-tce - zrozum ich potrzeby

Wraz z wiekiem włosy stają się bardziej kruche, cieńsze i łamliwe. Często tracą blask, objętość i zdolność do zatrzymywania wilgoci. Siwe pasma bywają bardziej oporne na koloryzację i potrzebują mocniejszych pigmentów, ale jednocześnie źle znoszą agresywne środki chemiczne. Wymagają więc delikatnych, ale skutecznych rozwiązań. Farba powinna być lekka, pielęgnująca i dostosowana do typu włosa, a technika koloryzacji - przemyślana i subtelna.

1. Wybierz odpowiedni odcień - naturalność przede wszystkim

W dojrzałym wieku zbyt ciemne odcienie mogą wyglądać zbyt ostro, dramatycznie i postarzać. Kontrast pomiędzy skórą a włosami staje się bardziej widoczny, co może uwypuklać niedoskonałości cery, zmarszczki czy przebarwienia. Dlatego warto unikać czerni, granatu i bardzo ciemnych brązów. Lepiej sprawdzą się ciepłe, rozświetlające kolory - jasne brązy, beżowe i miodowe blondy czy subtelne karmelowe refleksy. Przy jasnej karnacji dobrze prezentują się chłodne blondy lub popielate tony, natomiast przy cieplejszej cerze - odcienie złociste, bursztynowe i kasztanowe. Najważniejsze to nie próbować odtworzyć koloru z młodości, ale dopasować go do obecnego wyglądu i typu urody.

Jak dobrać odcień włosów, który doda blasku i pewności siebie po 70-tce? 123RF/PICSEL

2. Nie farbuj całych włosów - postaw na refleksy lub tonowanie

Koloryzacja całej głowy może dać efekt nienaturalny, zwłaszcza jeśli odcień jest zbyt jednolity i intensywny. Dużo lepszym rozwiązaniem są techniki, które tworzą wrażenie światła i głębi. Refleksy czy pasemka rozświetlają twarz, ukrywają odrosty i dodają lekkości fryzurze. Balayage czy babylights to subtelne muśnięcia koloru, które idealnie stapiają się z naturalną siwizną i nie wymagają częstych poprawek. Świetnie sprawdza się również koloryzacja półtrwała lub tonowanie - szczególnie jeśli siwych włosów jest niewiele. Farba delikatnie się wypłukuje, nie tworzy wyraźnych odrostów i pozostawia naturalny efekt.

3. Szanuj siwiznę - nie zawsze trzeba ją ukrywać

Siwe włosy mogą być piękne, eleganckie i stylowe, jeśli są zadbane. Coraz więcej kobiet świadomie rezygnuje z intensywnej koloryzacji i decyduje się na naturalną siwiznę. Wystarczy dodać jej blasku i podkreślić jej chłodne lub ciepłe tony za pomocą odpowiednich płukanek czy szamponów koloryzujących. Można również farbować jedynie kontur twarzy lub odrosty, pozostawiając resztę w naturalnym odcieniu. Proces przejścia na siwiznę może być stopniowy - poprzez coraz jaśniejsze farby lub refleksy, które pozwolą bezstresowo pożegnać się z koloryzacją.

Siwe włosy mogą być piękne, eleganckie i stylowe, jeśli są zadbane feliks szewczyk 123RF/PICSEL

4. Zadbaj o odpowiednią pielęgnację

Farbowane włosy po siedemdziesiątce wymagają troski - nie tylko ze względu na farbę, ale i na naturalne osłabienie struktury włosa. Podstawą są łagodne szampony i odżywki do włosów farbowanych lub siwych, które chronią kolor i jednocześnie nawilżają. Dobrze sprawdzają się maski regenerujące stosowane raz lub dwa razy w tygodniu oraz lekkie olejki na końcówki. Przy siwych włosach warto sięgać po srebrne płukanki lub specjalne szampony neutralizujące żółte tony. Regularna pielęgnacja przywraca blask, sprężystość i sprawia, że włosy wyglądają zdrowo, niezależnie od wieku.

5. Zrezygnuj z chemii - wybierz delikatne formuły

Wrażliwa skóra głowy po 70. roku życia nie najlepiej znosi agresywne środki chemiczne. Dlatego warto szukać farb bez amoniaku, z dodatkiem składników pielęgnujących - takich jak oleje, keratyna czy kolagen. Farby roślinne, np. na bazie henny lub indygo, mogą być świetną alternatywą - koloryzują, a przy tym wzmacniają włosy i nadają im objętość. Warto również rozważyć profesjonalne zabiegi w salonie, gdzie stosowane są farby o niższym potencjale drażniącym, dostosowane do delikatnej skóry głowy.

6. Fryzura ma znaczenie - kolor to nie wszystko

Nawet najpiękniejszy kolor nie spełni swojej roli, jeśli fryzura nie pasuje do twarzy. Po siedemdziesiątce szczególnie dobrze sprawdzają się lekkie, dynamiczne cięcia, które dodają objętości i ruchu. Krótkie boby z delikatnym cieniowaniem, warstwowe fryzury do ramion czy miękkie grzywki to wybory, które optycznie unoszą rysy i odwracają uwagę od zmarszczek. Warto też pozwolić włosom na ich naturalną teksturę - delikatne fale czy lekki nieład nadają fryzurze świeżości i lekkości.

7. Podkreśl urodę, nie chowaj się za kolorem

Celem koloryzacji nie powinno być ukrycie wieku, ale wydobycie naturalnego piękna. Subtelne odcienie, lekkie techniki i pielęgnacja dopasowana do potrzeb włosów sprawiają, że fryzura wygląda zdrowo i naturalnie. Włosy mogą być farbowane i jednocześnie wyglądać lekko, świeżo i zgodnie z Twoim charakterem. Naturalność nie oznacza rezygnacji - to świadomy wybór tego, co harmonizuje z Twoją urodą i osobowością.

Rozmowy Kobiety, odc. 1 INTERIA KOBIETA INTERIA.PL