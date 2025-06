Aby spalić jak najwięcej kalorii podczas sprzątania, wszystkie czynności warto wykonywać dynamicznie. Najlepiej włączyć jakąś energetyczną muzykę i poruszać się w jej rytm. Nie ma też przeszkód, by porządki przerywać na chwilę tańca. Dzięki temu przyspieszysz metabolizm i poprawisz sobie humor. Intensywne sprzątanie to nie tylko sposób na odchudzanie, ale też okazja do szybszego skończenia obowiązków. Wiele osób zwraca też uwagę, że wszelkie aktywności odwracają uwagę od chęci podjadania, co także sprzyja chudnięciu. Ważne, by w trakcie sprzątania nie przesadzić i nie nabawić się kontuzji - wszystko w granicach zdrowego rozsądku.