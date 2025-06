Papaja w rzeczywistości to melonowiec właściwy, czyli owoc, który przybył do nas z Ameryki Środkowej i Południowej. Charakteryzuje się dużymi owocami o owalnym kształcie i zielonej albo pomarańczowej skórce. Miąższ papai jest pomarańczowy, soczysty i słodki. Ma również charakterystyczny, musujący posmak. Znajdziemy w nim szereg cennych dla zdrowia substancji odżywczych, dzięki którym będziemy mogli zadbać o nasz organizm. Przekonaj się, kto szczególnie powinien jeść "owoc aniołów".

Co zawiera papaja?

To owoc, który w większości składa się z wody - w 100 g owocu jest jej aż 88 g. Oprócz tego w składzie papai znajdziemy śladowe ilości białka i tłuszczu oraz ok. 11 g węglowodanów na 100 g owocu. Nie zawiera sporo kalorii, ponieważ w 100 g ma ich jedynie 43. Dodatkową zaletą jest niska zawartość cukru.

Papaja jest źródłem wielu witamin oraz składników mineralnych. Zawiera m.in.:

witaminę A,

witaminę C,

witaminę E,

witaminę K,

witaminy z grupy B,

beta-karoten,

wapń,

żelazo,

magnez,

fosfor,

potas,

sód,

mangan.

Jedną z zalet papai jest to, że jest jednym z owoców najmniej skażonych przez pestycydy. Niska zawartość toksycznych substancji to kolejny powód, który zachęca miłośników zdrowego żywienia do sięgnięcia po owoc.

Czy papaja jest dobra na jelita? Poznaj jej właściwości

Papaja przede wszystkim ma pozytywny wpływ na układ pokarmowy. Wynika to z zawartości papainy, czyli enzymów, które pomagają w regulacji procesów związanych z przyswajaniem białek. Dzięki temu pomaga organizmowi w usuwaniu toksyn, a także przyczynia się do poprawy funkcji trawiennych. Zapobiega niestrawności i wzdęciom, a jej właściwości docenią szczególnie osoby na diecie, ponieważ pomoże szybciej uzyskać efekty odchudzania. Wiele osób jest również przekonanych o dobroczynnym wpływie pestek z papai. Za ich pomocą można stworzyć remedium na pasożyty w organizmie. Należy jednak pamiętać, że nie jest to sposób akceptowany przez lekarzy i jeśli podejrzewamy, że zmagamy się z tym problemem, o wiele lepiej jest udać się do specjalisty, a nie leczyć na własną rękę.

Jedzenie papai może również sprzyjać dobremu snu. 123RF/PICSEL

Papaja wpływa także na zdrowie skóry, włosów i paznokci dzięki zawartości witaminy A i E, przeciwutleniaczy oraz beta-karotenu. Opóźnia procesy starzenia, a także świetnie działa na układ immunologiczny. Zmniejsza stan zapalny w organizmie, a także wykazuje działanie przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe i przeciwgrzybicze.

Jedzenie papai może również sprzyjać dobremu snu. Przez zawartość składników odżywczych, które ułatwiają trawienie, pomaga w rozluźnieniu mięśni i uniknięciu uczucia ciężkości. Znana jest również ze względu na swoje właściwości neuroprotekcyjne - niweluje stres i wspiera działanie układu nerwowego.

Powinny ją włączyć do diety także osoby, które chcą zadbać o serce i układ krwionośny. Pomoże zmniejszyć ryzyko wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego, zawałów i udaru mózgu. Pomoże także w regulacji poziomu cholesterolu we krwi i obniżeniu ciśnienia tętniczego.

Jak jeść papaję?

Papaję możemy jeść na surowo albo w formie suszonej. Sprawdzi się idealnie jako zdrowa słodka przekąska albo deser po posiłku. Można dodać ją do ciast, naleśników i sałatek owocowych. Sprawdzi się także przy śniadaniu jako dodatek do owsianki, jogurtu albo musli. Osoby, które lubią eksperymenty w kuchni, mogą z jej dodatkiem przygotować słodką marynatę do mięsa.

Papaja jest zdrowa i nawet jej spora ilość w diecie nie będzie groziła negatywnymi konsekwencjami dla zdrowia. Należy jednak pamiętać, aby uważać na jej pestki. Zbyt duża ilość spożytych owoców oraz pestek może powodować rozstrój żołądka.

Na papaję powinny uważać osoby, które są uczulone na ten owoc. Alergia może się objawiać wysypką oraz dolegliwościami ze strony układu pokarmowego. Z pestek powinny z kolei zrezygnować kobiety w ciąży - ta część papai może przyczynić się do uszkodzeń płodu.

Wielka likwidacja budynków z PRL. Marcin Wojdak: Znika analogowa Polska Aleksandra Suława INTERIA.PL