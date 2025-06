Mleko w tej formie działa jak detoks. Wspomaga jelita i wzmacnia odporność

Agnieszka Boreczek

Zsiadłe mleko – brzmi swojsko, pachnie dzieciństwem i babciną kuchnią. Ale to nie tylko sentymentalna podróż do przeszłości, lecz prawdziwa bomba witamin i składników odżywczych. Dzisiaj spokojnie może być kwalifikowane jako superfood ze względu na swoje właściwości. Co dobrego robi dla zdrowia, samopoczucia i urody? To zastrzyk probiotyków, wspierający trawienie, zmniejszający stany zapalne, a przy tym poprawiający odporność.