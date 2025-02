Jak Škoda rozwija elektromobilność?

Škoda konsekwentnie realizuje strategię elektryfikacji, wpisując się w globalne trendy dążące do redukcji emisji dwutlenku węgla. Marka planuje, by do 2030 roku znaczną część jej oferty stanowiły samochody elektryczne i hybrydowe. W tym celu firma inwestuje w rozwój platform dedykowanych elektromobilności, takich jak MEB, która pozwala na tworzenie nowoczesnych, przestronnych i wydajnych pojazdów na prąd.

Jednym z najważniejszych modeli w elektrycznej ofercie marki jest Škoda Enyaq. Ten przestronny SUV oferuje nowoczesny design, wysoki komfort jazdy i zaawansowane technologie wspomagające kierowcę. Dzięki różnym wariantom baterii, Enyaq zapewnia zasięg nawet do 500 km, co czyni go idealnym wyborem zarówno do miasta, jak i na dłuższe podróże.