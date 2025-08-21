Jak wspierać rozwój i odporność dziecka - rola mleka mamy i odpowiedniego żywienia

Mleko mamy - pokarm o niesamowitych właściwościach

Kluczowym okresem w życiu dziecka jest 1000 pierwszych dni jego życia, liczony od poczęcia poprzez całą ciążę aż po pierwsze lata życia. W tym czasie pojawia się unikalna możliwość wpływu na prawidłowy i harmonijny rozwój niemowlęcia, m.in. poprzez jego prawidłowe żywienie. Karmienie piersią to najbardziej rekomendowany sposób żywienia niemowląt. Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), przez pierwsze 6 miesięcy życia dziecko powinno otrzymywać wyłącznie mleko matki[1]. W drugim półroczu życia zaleca się kontynuację karmienia piersią przy jednoczesnym wprowadzaniu pokarmów uzupełniających. Zgłębiając fenomen mleka kobiecego, naukowcy od kilku dekad analizują jego skład i właściwości. Badania jednoznacznie potwierdzają, że mleko mamy to nie tylko wyjątkowe źródło składników odżywczych, ale również tych biologicznie aktywnych, między innymi takich jak naturalne bakterie czy oligosacharydy prebiotyczne, które współdziałają w licznych procesach.

To ważne!

Same składniki odżywcze to nie wszystko. Jak pokazują badania nad mlekiem matki o jego wyjątkowości i wpływie na organizm dziecka nie decyduje tylko kompleksowy skład, ale również naturalne procesy, jakie zachodzą dzięki obecności w mleku składników biotycznych. To m. in. dobre bakterie obecne w pokarmie kobiecym. Wszystko po to, aby wspierał on jak najlepiej prawidłowe funkcjonowanie rozwijającego się organizmu dziecka oraz kształtującą się odporność już od pierwszych chwil życia.

Karmienie piersią nie zawsze jest możliwe - co wtedy?

Choć mleko mamy to najlepszy sposób żywienia niemowlęcia, zdarza się, że kontynuowanie karmienia piersią w drugim półroczu życia jest utrudnione lub niemożliwe. Warto pamiętać, że rodzice nadal mogą wtedy skutecznie wspierać rozwój i odporność niemowlęcia poprzez żywienie m.in. wybierając dopasowane do potrzeb dziecka mleko następne.

Decyzję, czy, kiedy i jakie mleko następne wybrać dla dziecka, warto wcześniej skonsultować z pediatrą. Receptury dostępnych na rynku produktów są opracowywane w taki sposób, aby dostarczać dziecku kluczowe składniki odżywcze. Podstawowy skład mleka następnego jest regulowany przepisami prawnymi. Możliwe jest także dodawanie składników nieobowiązkowych, których bezpieczeństwo w żywieniu niemowląt potwierdzono w badaniach. Dostępne na rynku są np. mleka następne, które powstały z wykorzystaniem rodzajów bakterii takich jak te naturalnie występujące w mleku matki.

Mleko mamy to nieustająca inspiracja

Odtworzenie mleka kobiecego nie jest możliwe, również dlatego, że jego skład nie jest stały. Stężenie i proporcje składników mogą się zmieniać w zależności od fazy karmienia, pory dnia, a także od potrzeb dziecka. Jednak mleko mamy jest nieustającą inspiracją. Bazując na wieloletnich badaniach, naukowcy opracowując receptury mlek następnych inspirują się nie tylko składnikami odżywczymi mleka matki, ale również naturalnymi procesami z udziałem składników znajdujących się w pokarmie oraz jego funkcjonalnością. Wszystko po to, aby dzieci, które z różnych przyczyn nie są karmione piersią, mogły otrzymać właściwe wsparcie w rozwoju i budowaniu odporności.

Odkryj więcej sposobów na wspieranie odporności Twojego dziecka

Ważne informacje: Karmienie piersią jest najwłaściwszym i najtańszym sposobem żywienia niemowląt oraz jest rekomendowane dla małych dzieci wraz z urozmaiconą dietą. Mleko matki zawiera wszystkie składniki odżywcze niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka oraz chroni je przed chorobami i infekcjami. Karmienie piersią daje najlepsze efekty, gdy matka prawidłowo odżywia się w ciąży i w czasie laktacji oraz gdy nie ma miejsca nieuzasadnione dokarmianie dziecka. Przed podjęciem decyzji o zmianie sposobu karmienia matka powinna zasięgnąć porady lekarza.

