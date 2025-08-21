Jak wspierać rozwój i odporność dziecka - rola mleka mamy i odpowiedniego żywienia
Mleko mamy to coś więcej niż tylko pokarm - to prawdziwy cud natury, który nie tylko dostarcza niezbędne składniki odżywcze, ale także chroni dziecko przed chorobami i infekcjami. Co sprawia, że jest aż tak wyjątkowy? Naukowcy zgłębiają tajemnice jego składu już od wielu lat. Dowiedz się, dlaczego mleko mamy jest idealnym pokarmem, który odpowiada potrzebom dziecka.
Mleko mamy - pokarm o niesamowitych właściwościach
Kluczowym okresem w życiu dziecka jest 1000 pierwszych dni jego życia, liczony od poczęcia poprzez całą ciążę aż po pierwsze lata życia. W tym czasie pojawia się unikalna możliwość wpływu na prawidłowy i harmonijny rozwój niemowlęcia, m.in. poprzez jego prawidłowe żywienie. Karmienie piersią to najbardziej rekomendowany sposób żywienia niemowląt. Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), przez pierwsze 6 miesięcy życia dziecko powinno otrzymywać wyłącznie mleko matki[1]. W drugim półroczu życia zaleca się kontynuację karmienia piersią przy jednoczesnym wprowadzaniu pokarmów uzupełniających. Zgłębiając fenomen mleka kobiecego, naukowcy od kilku dekad analizują jego skład i właściwości. Badania jednoznacznie potwierdzają, że mleko mamy to nie tylko wyjątkowe źródło składników odżywczych, ale również tych biologicznie aktywnych, między innymi takich jak naturalne bakterie czy oligosacharydy prebiotyczne, które współdziałają w licznych procesach.
Karmienie piersią nie zawsze jest możliwe - co wtedy?
Choć mleko mamy to najlepszy sposób żywienia niemowlęcia, zdarza się, że kontynuowanie karmienia piersią w drugim półroczu życia jest utrudnione lub niemożliwe. Warto pamiętać, że rodzice nadal mogą wtedy skutecznie wspierać rozwój i odporność niemowlęcia poprzez żywienie m.in. wybierając dopasowane do potrzeb dziecka mleko następne.
Decyzję, czy, kiedy i jakie mleko następne wybrać dla dziecka, warto wcześniej skonsultować z pediatrą. Receptury dostępnych na rynku produktów są opracowywane w taki sposób, aby dostarczać dziecku kluczowe składniki odżywcze. Podstawowy skład mleka następnego jest regulowany przepisami prawnymi. Możliwe jest także dodawanie składników nieobowiązkowych, których bezpieczeństwo w żywieniu niemowląt potwierdzono w badaniach. Dostępne na rynku są np. mleka następne, które powstały z wykorzystaniem rodzajów bakterii takich jak te naturalnie występujące w mleku matki.
Mleko mamy to nieustająca inspiracja
