Proste składniki, a jaki efekt! Panzanella to włoska sałatka wywodząca się z Toskanii. Składa się z czerstwego chleba, cebuli i pomidorów z dodatkiem oliwy z oliwek i octu.

Panzanella: kwintesencja smaku i prostoty

Pierwsze wzmianki o panzanelli pojawiły się już w XIV wieku. Poeta Agnolo di Cosimo, znany jako Bronzino, zachwycał się połączeniem chleba, ogórków, cebuli i bazylii. Mieszkańcy sięgali wówczas po to, co mieli pod ręką - dostęp do konkretnych produktów nie był w końcu tak oczywisty jak obecnie.

Składniki wykorzystywane w panzanelli różniły się zapewne od sezonu i dostępności. Jednak podstawą był zawsze czerstwy chleb. Na przestrzeni lat powstawały różne warianty sałatki. Ta w wydaniu umbryjskim jest często wzbogacona o zieloną paprykę i kapary. Panzanella w bardziej nowoczesnym wydaniu? To tak z kawałkami mozarelli.

Panzanella to połączenie prostych składników. Smakuje wybornie! 123RF/PICSEL

Panzanella to wręcz idealna propozycja na lekki i pożywny lunch. Jest jednym z najprostszych dań włoskiej kuchni, które perfekcyjnie łączy smak i prostotę. Należy tylko zadbać o jak najlepszą jakość składników. Warto wykorzystać to, że w Polsce trwa jeszcze sezon na pomidory, dzięki czemu możemy jeszcze delektować się smacznymi i aromatycznymi okazami. Prezentujemy smaczny przepis.

Przepis na panzanellę. Sałatka włoska w 15 minut

Składniki 300 g czerstwego chleba dobrej jakości (np. ciabatta, bagietka),

1 kg dojrzałych słodkich pomidorów,

1 duża czerwona cebula,

ząbek czosnku,

garść listków bazylii,

1/3-1/2 szklanki oliwy z oliwek,

świeżo mielony pieprz,

2-3 łyżki octu albo octu balsamicznego,

opcjonalnie – 2-3 strąki upieczonej papryki bez skórki i zielony ogórek

Sposób przygotowania:

Pomidory obierz ze skórki. Z każdego usuń nasadę ogonka. Przetnij pomidor w poprzek na pół i wyciśnij do miski jak najwięcej soku (wraz z pestkami). Resztę pomidorów umieść w innej misce. Pokrój je dość drobno.

Chleb pokrój na kostki (bok ok. 2 cm).

Sok pomidorowy wymieszaj z oliwą, zgniecionym czosnkiem, pieprzem, solą i octem. Zalej kostki chleba w dużej misce.

Dodaj pokrojone pomidory, cebulę pokrojoną w piórka, listki bazylii (pocięte w paski). Opcjonalnie możesz dodać kostki zielonego ogórka.

Wszystko dokładnie wymieszaj. Możesz włożyć sałatkę do lodówki i trochę odczekać - niektórzy sugerują, że schłodzona panzanella smakuje najlepiej.

