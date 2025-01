Jak wybrać meble do salonu, aby pasowały do stylu?

Jakie meble powinny znaleźć się w salonie?

Salon to miejsce w domu idealne do wspólnego spędzania czasu, samotnego relaksu z książką czy spotkań z przyjaciółmi. Odpowiednio zaaranżowany sprawi, że będziesz chcieć spędzać w nim każdą wolną chwilę. Niezależnie od stylu, jaki preferujesz, niektóre meble do salonu, np. te z https://umebluje.pl/meble/salon/996 potrafią całkowicie odmienić wnętrze. Co powinno się w nim znaleźć?

Wygodna sofa - przez wiele osób uważana jest za centrum życia. Powinna być odpowiednio duża i wygodna. Najbardziej ponadczasowym kolorem jest szary i beżowy, które pasują do wielu wnętrz. Wybierając te odcienie możesz mieć pewność, że kilka lat nadal będą modne. Dobrym rozwiązaniem są rozkładane sofy do salonu, zwłaszcza jeśli cenisz sobie weekendowy odpoczynek z książką lub często odwiedzają Cię przyjaciele. Taka sofa po rozłożeniu pełni rolę łóżka, co sprawdzi się w małych mieszkaniach, jak i kilkupiętrowych domach.

Stolik kawowy - to nieodłączny element wystroju salonu. Możesz położyć na nim nie tylko kawę czy herbatę, ale również wazon w kwiatami, nowoczesną figurkę czy zapachową świecę. Stolik kawowy powinien pasować do pozostałych mebli. Od kilku sezonów popularne są meble w stylu japandi. Jeśli nie boisz się koloru, postaw na ciekawy akcent. Najłatwiej wprowadzić do wnętrz odcienie niebieskiego czy zieleni, jednak stolik w kolorze fuksji czy czerwieni nada salonowi całkowicie innego charakteru.

Szafka RTV - jest potrzebna nie tylko do podtrzymywania telewizora, ale również pełni rolę schowka. Może mieć szuflady lub otwarte półki, na których ułożysz drobne przedmioty, jak książki, gry czy ozdobne figurki.

Jakie kolory wybrać do salonu?

W salonie większość z nas spędza najwięcej czasu w ciągu dnia, dlatego jego wystrój powinien być estetyczny i pasujący do indywidualnego stylu. Jak wiadomo, trendy w branży meblarskiej zmieniają się co kilka sezonów, jednak nie musi to oznaczać, że trzeba regularnie zmieniać wystrój. Wystarczy postawić na bazowe kolory, a charakteru wnętrzu nadać dodatkami.

Brązowe meble do salonu były modne głównie w latach 90-tych, dlatego pokolenia, które się wtedy wychowały za wszelką cenę chcą z nich rezygnować. Zupełnie niepotrzebnie. Dobrze wykonane meble w kolorach ziemi są eleganckie i ponadczasowe. Mają stonowany charakter, który pasuje do klasycznych wnętrz. Ciemne meble warto jednak przełamać jasnymi kolorami, np. kremową sofą, kolorowymi fotelami czy pastelowymi obrazami.

Najbardziej klasycznym kolorem we wnętrzach jest biel. Pasuje do stylu skandynawskiego, minimalistycznego czy hampton. Z łatwością dobierzesz do niego dodatki, które możesz dowolnie zmieniać. Jeśli chcesz nadać wnętrzu kobiecości, postaw na pastelowe dodatki, jak łososiowe zasłony, błękitną sofę czy kolorowe wazony. Białe meble do salonu dobrze prezentują się również z czarnymi dodatkami. Metalowy stolik kawowy czy wisząca szafka na kwiaty może szybko odmienić wygląd pomieszczenia. Niezależnie od koloru mebli, pamiętaj jednak, aby tworzyły one spójną całość i zachęcały do spędzania czasu w salonie.

Artykuł sponsorowany