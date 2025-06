Coraz więcej osób interesuje się naturalnymi sposobami na pielęgnację ogrodu i kwiatów doniczkowych. Nie chcemy aplikować kolejnych syntetycznych preparatów na swoje grządki i rabaty, a poszukiwania te doprowadziły ogrodników do zastosowania drożdży w ogrodzie . Skąd bierze się ich skuteczność?

Drożdże to mikroorganizmy zaliczane do królestwa grzybów. Są bogate w witaminy z grupy B, aminokwasy, enzymy oraz minerały, takie jak fosfor, potas i magnez. Wykorzystane do zrobienia organicznego nawozu działają na rośliny i warunki uprawowe wielotorowo: