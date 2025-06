Mimo że druga połowa lipca to początek sezonu Lwa, to nie będzie to czas pozbawiony wyzwań. Mars w Pannie (przez cały lipiec) tworzy układ, który może przynieść frustracje i konflikty w pracy. Wenus, która od 4 lipca przebywa w Bliźniętach, tworzy harmonijny sekstyl do Lwa, jednak Merkury w Lwie (od 26 czerwca) w opozycji do Plutona w Wodniku może sprawić, że potrzeba dominacji Lwów zderzy się z nieprzewidzianymi oporami lub wymusi głębokie zmiany. Osoby spod tego znaku mogą poczuć, że ich charyzma zderza się z niespodziewanymi przeszkodami, a to wywoła niemałą irytację.