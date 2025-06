W trwającym 12 tygodni badaniu naukowców z Illinois Institute of Technology (USA) wzięły udział 72 osoby ze stanem przedcukrzycowym.

Próbki krwi pobrano na początku, po 6 i po 12 tygodniach w celu śledzenia poziomu cholesterolu, stanów zapalnych i cukru we krwi, a testy tolerancji glukozy przeprowadzono na początku i na końcu badania.

W grupie spożywającej ciecierzycę całkowity cholesterol spadł znacząco - ze średnio 200,4 miligramów na decylitr na początku badania do 185,8 miligramów na decylitr po 12 tygodniach.

U osób spożywających czarną fasolę średni poziom interleukiny-6 - markera stanu zapalnego - wynosił 2,57 pikogramów na mililitr na początku badania i znacząco spadł do 1,88 pikogramów na mililitr po 12 tygodniach.

"Osoby ze stanem przedcukrzycowym często wykazują zaburzenia metabolizmu lipidów i przewlekły stan zapalny o niskim nasileniu, które mogą przyczyniać się do rozwoju patologii, takich jak choroby serca i cukrzyca typu 2" - powiedziała Morganne Smith, doktorantka w Illinois Institute of Technology. - "Nasze badanie wykazało, że spożywanie fasoli pomogło znacząco obniżyć poziom cholesterolu i zmniejszyć stan zapalny u osób ze stanem przedcukrzycowym, chociaż poziom glukozy nie uległ zmianie".

Jeden krok do polepszenia naszego zdrowia

Czarna fasola jest zdrowa? Oczywiście! To zasługa minerałów i białka

Czarna fasola jest zdrowa? Oczywiście! To zasługa minerałów i białka 123RF/PICSEL

Zdaniem autorów włączenie fasoli do codziennej diety może być prostym, niedrogim sposobem na zmniejszenie ryzyka chorób przewlekłych.

Zamiana mniej zdrowych pokarmów na fasolę - w puszce, suszoną lub mrożoną - to świetny punkt wyjścia przy modyfikacji diety. Należy jednak pamiętać o dodatkowych składnikach niektórych rodzajów fasoli w puszkach, takich jak sól lub cukier.

"Nasze badanie wykazało korzyści ze spożywania fasoli u osób dorosłych ze stanem przedcukrzycowym, ale jest to świetna opcja dla każdego" - podkreśliła Smith.

"Te wyniki mogą zostać wykorzystane do opracowania wytycznych dietetycznych, przez lekarzy lub programy zdrowia publicznego ukierunkowane na zapobieganie chorobom serca i cukrzycy. Istnieje wiele sposobów na włączenie fasoli do regularnej diety jako opłacalnego sposobu na wsparcie ogólnego stanu zdrowia i zmniejszenie ryzyka chorób przewlekłych" - wskazała badaczka. - "Można nią zagęścić zupę, dodawać jako dodatek do sałatek lub łączyć z ryżem lub komosą ryżowa".