Maliny - sprzymierzeńcy zdrowia

Zazwyczaj traktujemy maliny jako zwykłą letnią przekąskę - lekką, słodką, sezonową, dodatek do ciast i serników na zimno. W rzeczywistości ten niepozorny owoc skrywa mnóstwo cennych właściwości, które szczególnie mogą przydać się kobietom po pięćdziesiątce. Dlaczego?

To właśnie wtedy ciało zaczyna wymagać od nas więcej troski, a hormony robią, co chcą. W takiej sytuacji warto mieć na podorędziu coś, co pomoże wspierać zdrowie bez konieczności wchodzenia do apteki. I właśnie tu pojawia się bohaterka tego tekstu - malina.

Dlaczego maliny są zdrowe?

Zacznijmy od podstaw: maliny są bogate w witaminę C, która wspiera odporność, pomaga w produkcji kolagenu i działa jak naturalna tarcza przeciw starzeniu się skóry. W jednej szklance świeżych malin jest aż 36-40 procent dziennego zapotrzebowania na tę witaminę.

Do tego mamy witaminę K, E, mangan, magnez, potas i sporo błonnika - około 8 gramów w jednej porcji. A błonnik to sprzymierzeniec numer jeden każdej kobiety po 50., bo pomaga w trawieniu, stabilizuje poziom cukru we krwi i daje dłuższe uczucie sytości.

A wiadomo - im mniej skoków glukozy, tym lepsze samopoczucie i łatwiej utrzymać wagę.

Prawdziwa magia malin zaczyna się w ich kolorze

Ten intensywny, malinowy odcień to zasługa antocyjanów - silnych antyoksydantów, które nie tylko walczą z wolnymi rodnikami, ale też chronią serce, wzmacniają naczynia krwionośne i mogą poprawiać pamięć.

Badania pokazują, że regularne spożywanie owoców bogatych w antocyjany może zmniejszyć ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, a nawet obniżyć ciśnienie tętnicze.

Po pięćdziesiątce, kiedy serce coraz bardziej domaga się uwagi, taka ochrona prosto z natury może zdziałać naprawdę wiele. A jeśli dodać do tego działanie przeciwzapalne i wspierające elastyczność naczyń krwionośnych, to mamy owoc idealny.

Pyszne maliny prosto z krzaczka, pachnące, soczyste i pełne zdrowia - korzystaj póki możesz, bo sezon jest krótki 123RF/PICSEL

Maliny kontra Alzheimer

Nie można też pominąć kwestii mózgu. Maliny - dzięki zawartości nie tylko antocyjanów, ale też elagotanin i innych związków fenolowych - wykazują działanie neuroprotekcyjne. Co to oznacza w praktyce?

Że mogą chronić komórki mózgu przed degeneracją, poprawiać pamięć i koncentrację, a także spowalniać procesy starzenia się układu nerwowego.

To świetna wiadomość dla wszystkich, którzy obawiają się "mgły mózgowej" na starość, problemów z koncentracją czy chorób takich jak Alzheimer. Zresztą naukowcy już od kilku lat przyglądają się bliżej tym związkom w kontekście profilaktyki neurodegeneracyjnej i maliny wypadają w tych analizach naprawdę obiecująco.

Maliny na odchudzanie i cukrzycę

Co ciekawe, maliny mogą też pomagać w regulowaniu poziomu cukru we krwi. Mają niski indeks glikemiczny i dużo błonnika, ale to nie wszystko - zawarte w nich substancje aktywne pomagają ograniczyć poposiłkowy wzrost glukozy i poprawiają wrażliwość komórek na insulinę.

Dla kobiet po pięćdziesiątce, które czasem zaczynają mierzyć się z insulinoopornością lub nawet i cukrzycą typu 2, to niezwykle cenne wsparcie. A jeśli dodać do tego fakt, że maliny są niskokaloryczne, mają mało cukrów i świetnie sycą, to wychodzi na to, że mogą być doskonałym elementem diety odchudzającej - ale bez głodówki i wyrzeczeń.

Maliny to owoce idealne na letnie, upalne dni

Na tym jednak nie koniec. Maliny mają też lekkie działanie moczopędne, co oznacza, że mogą wspomagać usuwanie nadmiaru wody z organizmu, redukować obrzęki i odciążać nerki.

Przy zmniejszającej się aktywności fizycznej i metabolizmie to może być zbawienne - zwłaszcza jeśli od czasu do czasu mamy uczucie opuchnięcia. I choć nie leczą chorób układu moczowego, to ich regularne spożywanie może wspierać jego prawidłowe funkcjonowanie.

Maliny a menopauza

A co z menopauzą? Tu również maliny mają coś do powiedzenia. Herbatka z liści malin znana jest od wieków jako środek łagodzący napięcie mięśni gładkich, tonizujący macicę i wspierający gospodarkę hormonalną.

Co prawda nie ma jeszcze twardych dowodów naukowych na jej skuteczność w łagodzeniu objawów menopauzy, ale wiele kobiet potwierdza jej delikatne, wspierające działanie. A jeśli nie liście, to przynajmniej owoce - pełne witamin, minerałów i przeciwutleniaczy - mogą pomóc przejść przez ten burzliwy czas z większym spokojem.

Maliny powinny jeść kobiety w każdym wieku, mogą nawet pomóc zmniejszyć objawy menopauzy 123RF/PICSEL

Maliny kontra choroby nowotworowe

Na koniec warto wspomnieć jeszcze o działaniu przeciwnowotworowym. Choć badania są wciąż na wczesnym etapie, niektóre z nich sugerują, że zawarte w malinach elagitaniny i antocyjany mogą hamować wzrost komórek nowotworowych i wspierać procesy naprawcze w organizmie.

To nie znaczy oczywiście, że maliny zastąpią terapię onkologiczną, ale jako element codziennej diety - z pewnością są godne uwagi.

Maliny to owocowy must have każdego lata

Maliny można jeśćna milion sposobów: świeże, mrożone, w koktajlach, z jogurtem, na ciepło w owsiance, a także w formie niskocukrowych konfitur lub domowych galaretek.

Można też przygotować napar z liści malin albo dodać kilka owoców do herbaty. Wybór jest ogromny, smak genialny, a korzyści - jak widać - całkiem konkretne.

I choć to tylko mały, czerwony owoc, to zdecydowanie ma wielką moc. Zwłaszcza dla kobiet po pięćdziesiątce, które chcą czuć się młodo, lekko i zdrowo.

Źródło: Burton-Freeman B. M. i wsp. "Red Raspberries and Their Bioactive Polyphenols: Cardiometabolic and Neuronal Health Links" Advances in Nutrition, 2016

