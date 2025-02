Karencja w spłacie kredytu – co warto wiedzieć?

Kredyt gotówkowy z możliwością karencji może okazać się idealnym rozwiązaniem w różnych sytuacjach życiowych, kiedy płynność finansowa jest pod znakiem zapytania. Jeśli nagłe, nieprzewidziane wydatki mogą utrudniać terminową spłatę rat, kredyt z karencją pozwoli na przesunięcie płatności pierwszej raty, co daje czas na ustabilizowanie sytuacji budżetowej. Pozwala to realizować swoje plany bez konieczności ich odkładania oraz uniknąć presji związanej z koniecznością natychmiastowej spłaty rat.

Kredyt z karencją jest także korzystnym narzędziem w przypadku, gdy aktualnie spłacane zobowiązanie dobiega końca, a pojawiła się atrakcyjna możliwość uzyskania nowego finansowania. Przesunięcie rozpoczęcia spłaty kredytu umożliwia zamknięcie istniejącego zobowiązania i uniknięcie nakładania się kilku rat w jednym czasie, co zapewnia płynność finansową i chroni przed nadmiernym obciążeniem budżetu. To sposób, by ochronić się przed opóźnieniami w spłacie zobowiązań i ich konsekwencjami. Aby skorzystać z karencji kredytu w Santander Consumer Banku należy zadzwonić na infolinię banku, skorzystać z formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej lub osobiście wybrać się do placówki, gdzie konsultanci udzielą wszystkich niezbędnych informacji.