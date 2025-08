Spekulacje nie wzięły się znikąd. Już w październiku 2024 roku Liam Neeson nie szczędził pochwał pod adresem Anderson w rozmowie z magazynem "People": - Z Pamelą... przede wszystkim jestem w niej szaleńczo zakochany. Praca z nią to czysta przyjemność. Nie ma w niej wielkiego ego, jest zabawna i bardzo profesjonalna - powiedział aktor.

Anderson również wypowiedziała się o Neesonie z wielką sympatią: - To prawdziwy dżentelmen. Wydobywa z człowieka to, co najlepsze - z szacunkiem, życzliwością i ogromnym doświadczeniem. Praca z nim była zaszczytem.