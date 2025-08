Lawenda to prawdziwa ogrodowa piękność. Dzięki niej możemy się poczuć jak we francuskiej Prowansji. Część osób sadzi ją w ogrodzie również ze względu na inne właściwości. Bo lawenda nie tylko cieszy oczy - jej charakterystyczny aromat działa kojąco i odprężająco. Zwłaszcza, gdy jesteśmy zestresowani. Oprócz tego działa jak magnes na pożyteczne owady takie jak pszczoły czy motyle.

Kwiaty lawendy mogą być nie tylko fioletowe, ale i różowe czy białe. Roślina kwitnie od czerwca do października i może ona osiągać ok. 50 cm wysokości.

Aby roślina co sezon zachwycała bujnym kwitnieniem, trzeba jej w tym trochę pomóc. Mowa o prostym zabiegu, jakim jest przycinanie. Pomaga trzymać ją w ryzach, jeśli chodzi o kształt, a do tego wspomaga jej rozrost i kwitnienie.

Letnie cięcie lawendy należy wykonać od lipca do września, w trakcie kwitnienia. W tym przypadku zabieg polega na usuwaniu przekwitających kwiatostanów i łodyg bez listków. Dzięki temu roślina "otrzyma motywację" do ponownego kwitnienia i będzie gęściejsza. Lawendy nie należy jednak przycinać zbyt nisko, ponieważ można przypadkowo uszkodzić wiązki przewodzące. A to prosta droga do powstawania chorób.