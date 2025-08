Z wyglądu przypomina kolibra. Nietypowego motyla nie trzeba się bać

Karolina Woźniak

Z wyglądu przypomina kolibra, ale nim nie jest. Fruczak gołąbek to motyl, którego wcale nie trzeba się bać. To piękny i jakże pożyteczny owad! Jest jednak bardzo płochliwy, dlatego nawet najdrobniejszy ruch sprawia, że znika w okamgnieniu. Co przyciąga "polskiego kolibra" do ogrodu i na balkon?