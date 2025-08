W dzisiejszym szybkim tempie życia wyciszanie telefonu może stanowić więcej niż tylko wybór praktyczny w ściśle określonych sytuacjach, np. podczas drzemki, wizyty u lekarza czy wypadu do kina. Okazuje się, że ludzie decydujący się na tryb cichego działania swojego urządzenia mają pewne wspólne cechy, które definiują ich podejście do życia oraz osobowość.

Nie jest to zresztą kwestia indywidualnego postrzegania. Badacze z Uniwersytetu Kalifornijskiego oraz Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie oszacowali, że krótka przerwa związana ze sprawdzeniem powiadomień telefonu nie zabiera wyłącznie takiej ilości czasu, jaką przeznaczymy na ich sprawdzenie. Powrót do pełnego skupienia zabiera nawet 23 minuty i 15 sekund, co jasno wskazuje na to, że wykonanie danego zadania przedłuża się i może być powodem frustracji oraz stresu.