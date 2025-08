Dane pojazdów i uczestników zdarzenia zostaną automatycznie pobrane z rejestrów państwowych , co zapewni ich aktualność i poprawność. Użytkownik będzie mógł również dodać dokumentację zdjęciową i przesłać gotowe zgłoszenie bezpośrednio do ubezpieczyciela osoby poszkodowanej. Usługa ma zostać uruchomiona 1 września 2025 r. - czytamy w komunikacie prasowym.

Ministerstwo Cyfryzacji zapowiada, że jedną z najbardziej innowacyjnych zmian jest wprowadzenie do aplikacji mObywatel wirtualnego asystenta opartego na sztucznej inteligencji. Będzie on wspierał użytkowników w korzystaniu z aplikacji - odpowiadał na pytania, wskazywał odpowiednie usługi i pomagał w załatwianiu spraw krok po kroku. Do działania asystenta wykorzystany zostanie polski model językowy PLLuM. Na wdrożenie wirtualnego asystenta trzeba jednak poczekać do 31 grudnia 2025 r.