Mała sypialnia to (nie)duży problem – jak ją urządzić?

Mała sypialnia, choć z ograniczoną ilością miejsca, może być tak samo komfortowa i praktyczna co większe wnętrza. Wystarczy odpowiednie podejście do aranżacji. Najważniejsze są tu wielofunkcyjność oraz przemyślany wybór mebli i dodatków. W małej sypialni każdy z nich powinien być starannie dobrany, aby wnętrze pozostało funkcjonalne, a jednocześnie nieprzytłoczone przez nadmiar przedmiotów.

Jakie kolory wybierać do małych pomieszczeń?

Kolory są bardzo ważne w aranżacji wnętrz, szczególnie tych z małym metrażem. Do małej sypialni najlepszym wyborem będą jasne kolory, które optycznie powiększają wnętrze i dodają mu lekkości. Najczęściej są to biel, pastele, odcienie beżu oraz delikatne szarości to kolory, które dodatkowo rozświetlają pomieszczenie.