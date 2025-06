Horoskop tygodniowy od wróżki Anne od 16 do 22 czerwca 2025 r. dla wszystkich znaków zodiaku

W tym tygodniu wiele spraw będzie układać się po twojej myśli. W pracy pojawi się okazja, by zabłysnąć przed szefem. Wykorzystaj ją! Zajęte Barany postanowią dzielić się z partnerem wszystkim, co mają, o ile druga strona im się podda i podporządkuje. Wolne zaś będą miały problem z wybraniem właściwej osoby, bo nikt nie będzie im się aż tak bardzo podobał. W weekend zyskasz więcej czasu na zabawę.

W tym tygodniu poczucie humoru ci dopisze. W pracy ominiesz przeszkody i dopłyniesz do wyznaczonego celu. Zajęte Bliźnięta staną się bardziej troskliwe wobec potrzeb partnera i przestaną być czepialskie o jego niedociągnięcia. Wolne zaś powinny uważać, aby nie dać się wmanewrować w żadne randki z nudów lub litości, bo szybko pożałują swojej decyzji. W weekend szansa na krótką podróż.

W tym tygodniu nie obędzie się bez drobnych przeszkód. W pracy nie przejmuj się tak wszystkim i zachowaj dystans do dziwnych pomysłów innych. Zajęte Lwy będą dbały o to, żeby zachować stań stabilności emocjonalnej, bo to ułatwi im codzienne relacje z partnerem. Wolne zaś będą marzyć o prawdziwej miłości, która wywoła w nim wzburzone emocje. W weekend dobry humor gwarantowany.