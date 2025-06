Dobrze jest to zrobić, gdy gleba jest sucha i ciepła. Ważnym sygnałem jest też "odchodzenie" gleby od brzegów doniczki - w taki sposób pelargonia wręcz prosi się o podlanie. Najlepiej robić to o poranku lub wieczorem. Roślina nie lubi zraszania kwiatów i liści, dlatego dobrze jest tego unikać.

Pielęgnacja pelargonii nie jest skomplikowana. Dobrze jest pamiętać o prostym zabiegu, jakim jest usuwanie przekwitniętych kwiatów i zwiędłych liści. To zmotywuje ją do wypuszczania nowych przez całe lato.

Jeżeli nie chcesz sięgać po gotowe środki, dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie domowego nawozu. W ostatnim czasie hitem są nawozy na bazie drożdży. To prosty, tani i skuteczny sposób na to, by pelargonia zachwyciła wyglądem. Co więcej, jego przygotowanie zajmuje dosłownie chwilę.