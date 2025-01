Niech każdy dzień będzie świętem zwierząt domowych – Mars Polska podsumowuje 2024 rok dla dobra psów i kotów

Relacja pomiędzy człowiekiem i czworonogiem jest wyjątkowa i niesie ze sobą bardzo wiele korzyści. Lepsze samopoczucie, łatwiejsze radzenie sobie ze stresem, większa pewność siebie, mniejsze prawdopodobieństwo nadwagi i otyłości, sprawny układ krążenia, czy mniejsza szansa na alergię to tylko część tego, co dają nam nasi pupile. Dlatego cieszy fakt, że coraz więcej z nas decyduje się przyjąć nowego czworonożnego członka rodziny. Jak wynika z globalnego badania ,,Mars Global Pet Parent Study" opiekunowie zwierząt domowych stanowią 56% światowej populacji, a ponad jedna trzecia opiekunów (37%) uważa swojego pupila za najważniejszego towarzysza ich życia. Jednak nie wszystkie czworonogi mogą cieszyć się bezpiecznym domem i kochającym opiekunem. Wciąż wiele psów i kotów przebywa w schroniskach. Dlatego Mars w 2024 roku kontynuował liczne działania w imię tworzenia lepszego świata dla zwierząt domowych.

8% zwierząt domowych w Polsce jest bezdomnych

Globalna koalicja ekspertów ds. dobrostanu zwierząt we współpracy z firmą Mars opublikowała w mijającym roku wyniki największego w historii międzynarodowego badania dotyczącego bezdomności zwierząt domowych The State of Pet Homelessness Project. Projekt ten miał na celu zobrazowanie skali tego zjawiska i zrozumienie wpływu wybranych czynników. Badanie rzuciło nowe światło na potrzeby populacji zwierząt domowych i pokazało, że bezdomność psów i kotów jest ogromnie złożona. Szacuje się, że w 20 przebadanych krajach jest prawie 362 milionów bezdomnych kotów i psów, a średni poziom bezdomności zwierząt domowych wynosi 35%. W Polsce 8% kotów i psów żyje obecnie na ulicach lub przebywa w schroniskach, czekając na kochające domy. To ok. 950 tysięcy czworonogów.

- Badanie bezdomności zwierząt domowych wpisuje się w wieloletnią współpracę firmy Mars i jej partnerów w imię tworzenia lepszego świata dla zwierząt. Świata w którym zwierzęta są szczęśliwe, zdrowe i mają kochające domy. Uzyskane w badaniu dane pomagają nie tylko nam, ale też organizacjom, specjalistom dbającym o dobrostan zwierząt, decydentom politycznym, naukowcom i badaczom lepiej zrozumieć skalę oraz czynniki wpływające na bezdomności psów i kotów, a co za tym idzie podejmować sprecyzowane działania, aby zmniejszyć skalę tego zjawiska. Wieloletnim partnerem Mars Polska, z którym regularnie podejmujemy działania na rzecz walki z bezdomnością zwierząt domowych, jest Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce. Badanie wykazało, że świadomość na czym polega odpowiedzialna adopcja jest jednym z kluczowych czynników walki z bezdomnością. Dlatego od kilku lat razem z TOZ edukujemy i promujemy odpowiedzialną adopcję - mówi Marzena Ignaczak, External Affairs w Mars Polska.

Odpowiedzialna adopcja psów i kotów - edukacja w ramach programu prowadzonego z TOZ

Każdy pies i kot zasługuje na kochający dom - to myśl, która przyświeca programowi zachęcającemu do odpowiedzialnej adopcji i opieki nad czworonogami prowadzonemu przez Mars Polska we współpracy z Polskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce. W ramach projektu od 2021 roku dzieci i młodzież w wielu placówkach edukacyjnych na terenie całego kraju, mogą dowiedzieć się, na czym polega odpowiedzialna opieka i adopcja, korzystając z kolorowanek i broszur edukacyjnych. Od początku trwania inicjatywy rozdano tysiące pakietów zawierających praktyczne informacje dla przyszłych opiekunów i ich pupili.

Ponad 230 ton jedzenia dla bezdomnych psów i kotów w Polsce oraz wsparcie wolontariuszy w schroniskach

Mars Petcare od lat wspiera schroniska i fundacje pomagające zwierzętom w potrzebie. Tylko w 2024 roku przekazano im ponad 230 ton jedzenia dla bezdomnych psów i kotów. Donacje produktowe otrzymują także opiekunowie psów pracujących na rzecz społeczności lokalnych, w których funkcjonuje firma Mars m.in. w policji, Polskim Związku Osób Niewidomych czy Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Sochaczewie. Co więcej, w ramach firmowego programu wolontariatu (Mars Volunteer Program) prawie 3500 pracowników Mars Polska, jak co roku mogło poświęcić 16 płatnych godzin na pracę m.in. na rzecz bezdomnych zwierząt w schroniskach.

- Wolontariat w schronisku dla zwierząt to nie tylko szlachetne zadanie, ale również niezapomniane doświadczenie, które przynosi wyjątkowe korzyści nie tylko zwierzętom, ale także wolontariuszom. Praca ze zwierzętami potrzebującymi wsparcia i jednoczesna obserwacja postępów w odzyskiwaniu radości gdy wyjdziemy z nimi na spacer, spędzimy czas na zabawie, nakarmimy, daje ogromną satysfakcję i poczucie spełnienia. Do tego wolontariat rozwija w nas wiele cennych cech takich, jak: odpowiedzialność, empatia, troska, komunikacja. Cieszy również fakt, że moi koledzy i koleżanki czerpią tak wielką radość z pomocy zwierzętom przebywającym w schroniskach. Wielu z nas nie może się doczekać dnia, w którym zamieniamy biuro na pracę wolontariusza. Zachęcam wszystkich do spróbowania pracy na rzecz potrzebujących zwierząt, która niesie ze sobą wiele dobra i pomaga czynić świat lepszym - dodaje Marzena Ignaczak z Mars Polska.

Moc merdającego ogona pomogła już ponad 30 tysiącom osób

Ogólnopolski program dogoterapii prowadzony przez firmę Mars we współpracy z Fundacją Dr Clown to z kolei przykład budowania otwartości na obecność zwierząt w przestrzeni publicznej, a także inspiracja do wprowadzenia dużych zmian systemowych, ponieważ odpowiada na realne potrzeby społeczne. Już od 8 lat w wielu szpitalach dziecięcych w całej Polsce, a od 2021 roku także w Domach Pomocy Społecznej, można regularnie spotkać wyszkolone psy oraz ich certyfikowanych opiekunów-terapeutów, którzy wspólnie niosą wsparcie dzieciom i seniorom w ramach zajęć z dogoterapii. Od początku trwania programu z niesamowitej więzi łączącej psa z człowiekiem skorzystało ponad 30 tysięcy osób. Przebywając z psem pacjenci mogą poczuć jego pozytywną energię i dzięki temu otwierają się na kontakty z innymi osobami, nabierają odwagi do pokonywania trudności i z większym zapałem podchodzą do ćwiczeń terapeutycznych czy rehabilitacyjnych.

Psy i koty czynią nasz świat lepszym miejscem zatem zasługują na wszystko, co najlepsze. Dlatego Mars od lat tworzy lepszy świat dla zwierząt nie tylko poprzez dostarczanie kompletnej i zbilansowanej karmy, ale także poprzez regularne inicjowanie programów CSR-owych i działań z myślą o poprawie jakości ich życia, aby jak najwięcej psów i kotów w Polsce było zdrowych, szczęśliwych i miało swój kochający dom.

