Ten fragment nadmorskiego szlaku to mało znany, ale wyjątkowo malowniczy odcinek. Prowadzi między Darłowem a Jarosławcem, wzdłuż pasa lądu oddzielającego Morze Bałtyckie od jeziora Kopań. Po jednej stronie woda i plaża, po drugiej - spokojna tafla jeziora i trawy poruszane wiatrem. To trasa niemal płaska, idealna nawet na rower z koszykiem.

To jedna z najbardziej efektownych tras w Polsce - nie tylko ze względu na widoki. Szlak wokół Tatr to ponad 250 kilometrów malowniczej trasy, która prowadzi przez polsko-słowackie pogranicze. Czekają tu i monumentalne Tatry, i ciche podhalańskie wioski, drewniane kościółki, szerokie doliny i strome zjazdy. Trasa nie jest trudna technicznie, ale wymaga przygotowania - nie tylko fizycznego, ale też organizacyjnego.

Wokół Jeziora Czorsztyńskiego prowadzi jedna z najpiękniejszych tras rowerowych w Polsce. Velo Czorsztyn to niecałe 30 kilometrów. Trasa biegnie z jednej strony pod zamkiem w Niedzicy, z drugiej - obok ruin zamku w Czorsztynie, po drodze z widokiem na Tatry i Pieniny. Nawierzchnia jest bardzo dobra, miejscami wręcz nowa, a całość zaplanowana z myślą o rowerzystach: są punkty widokowe, ławki, miejsca odpoczynku i nawet przeprawa statkiem, jeśli ktoś nie chce zamykać pętli na rowerze. To świetna opcja na aktywny wypoczynek.

Ta trasa to rowerowy klasyk, ale w najlepszym znaczeniu tego słowa. Prowadzi przez Mierzeję Wiślaną - z Mikoszewa przez Stegnę, Sztutowo, Kąty Rybackie, aż do Krynicy Morskiej i Piasków. W sumie około 50 kilometrów przez lasy, wydmy, miejscowości z wakacyjnym luzem i plaże, które można zobaczyć bez tłumu. To idealna trasa na dzień jazdy z przerwami na lody, zdjęcia i długi spacer przy brzegu. Jest płaska, dobrze oznakowana i dostępna nawet dla mniej zaawansowanych.