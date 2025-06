Ogórek to ponad 90 proc. wody. Świetnie nawodnia, działa lekko moczopędnie i pomaga pozbyć się nadmiaru soli z organizmu - a to właśnie ona często powoduje zatrzymanie wody i "ciężki brzuch". Można go chrupać na surowo, dodać do sałatek albo wrzucić do wody z miętą i cytryną jako naturalny "detox water".