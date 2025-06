Wielu pasażerów robi to latem w pociągu. To poważne faux pas

Dowiedz się, co na temat zdejmowania butów mówi savoir-vivre

Dlaczego takie zasady są istotne? Po pierwsze, istnieje ryzyko higieniczne. Choć badania naukowe nie wskazują jednoznacznie, by zdejmowanie butów w pociągu było istotnym źródłem zakażeń, to warto pamiętać, że poręcze czy siedzenia, mogą być siedliskiem bakterii, takich jak gronkowiec czy paciorkowiec. Bose stopy nie są głównym czynnikiem ryzyka, ale mogą potencjalnie przyczyniać się do przenoszenia mikroorganizmów, szczególnie w niehigienicznych warunkach. Z kolei badania dotyczące grzybicy stóp i paznokci sugerują, że wilgotne i ciepłe środowisko, czyli m.in. wnętrze butów, sprzyja rozwojowi patogenów. Zdejmowanie obuwia w przestrzeni publicznej może zwiększać ryzyko kontaktu z takimi drobnoustrojami, choć skala tego zagrożenia w pociągu wydaje się ograniczona.