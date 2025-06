Prokrastynacja czy odpoczynek?

Wiele z nas wraz z rosnącym tempem życia, chęcią sprostania oczekiwaniom (które same często na siebie nakładamy) i próbami "niemarnowania czasu" zaczęło traktować odpoczynek jak zbędną czynność, z której nie ma żadnego pożytku. Niestety, jest to zgubne, bo wycieńczony coraz bardziej organizm i umysł zaczną domagać się regeneracji. Pojawią się bóle głowy, zmęczenie i przytłaczające, coraz częściej pojawiające się "nie chce mi się". Co wtedy? Psycholożka Aga Rogala, która obserwuje i celnie zaradza takim problemom, postanowiła zwrócić się z apelem do swoich obserwatorów na Instagramie. Zawarła go w słowach "Zrób to dla siebie za godzinę". O co chodzi?

Odpocznij i zrób co trzeba. Przewiduj korzyści

Kawa? Drzemka? Wykorzystaj wolną godzinę przed wykonaniem obowiązku, na który nie masz ochoty Canva Pro INTERIA.PL

- Może ci się czegoś bardzo nie chcieć zrobić, albo możesz coś bardzo odkładać. Ale kiedy uświadomisz sobie korzyści, jakie będziesz z tego mieć - choćby za godzinę - albo uświadomisz sobie jak dobrze będziesz się czuć, gdy to zrobisz, to robisz to. Chociaż ci się nie chce - mówi na filmiku specjalistka. Posługując się przykładami psycholożka wytłumaczyła, na czym polega technika przewidywania korzyści i uprzedniego odpoczynku. Jeśli nie chce nam się iść na siłownię czy basen, pomyślmy o tym, jak dobrze się poczujemy, gdy to zrobimy, jakie czeka nas wyrzut endorfin i przyjemne zmęczenie, które kochamy. Podobnie można to odnieść do choćby posprzątania domu. Choć nie mamy chęci tego zrobić, wiemy, że przyjemnie będzie nam w pachnącym i wysprzątanym wnętrzu. I choć potwornie nam się nie chce zrobimy to - ale za godzinę. Dlaczego za godzinę?

Rozwiń

- Odpuszczenie, odpoczynek, może drzemka, może kawka, może odłożenie scrollowania - wymienia propozycje do wykorzystania i "złapania oddechu" przed wykonaniem obowiązku. Warto wziąć słowa ekspertki do serca i nie być dla siebie zbyt twardym. Jeśli czujemy "nie chce mi się", dajmy sobie godzinę na odpoczynek i dojście do siebie. To może być "wołanie o zwolnienie w biegu" naszego organizmu. Nie lekceważmy go. - Znam kobiety, które nie wybaczały sobie drzemek. rozsiądnięcia się w fotelu i odpoczynku. I przypłaciły to zdrowiem. A wystarczyłoby choćby to: "Zrobię to dla siebie za godzinę. Bo wtedy będę lepszym człowiekiem, będę cierpliwsza, spokojniejsza, bardziej wypoczęta, będę miała więcej sił" - podsumowuje Rogala.

Dajmy sobie odetchnąć.

Paula Niemczynowicz: Do macierzyństwa stajemy bez kompetencji INTERIA.PL