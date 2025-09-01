Podlasie z trzecią turą bonu turystycznego

Od 1 września do 31 grudnia br. realizowane będą bony turystyczne w ramach trzeciej już edycji tego programu na Podlasiu. Poprzednie edycje cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i jak informuje Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna - pula środków z II tury rozeszła się błyskawicznie, bowiem w dwie i pół minuty wygenerowano 4418 bonów. Bony z II edycji programu można było zrealizować do 31 sierpnia br.

Celem programu jest wsparcie podlaskiej branży turystycznej poprzez zwiększenie ruchu turystycznego w tym regionie.

O Podlaski Bon Turystyczny może się ubiegać wyłącznie osoba fizyczna, zamieszkująca na terenie Polski, zamierzająca skorzystać z usługi noclegowej na terenie województwa podlaskiego w ramach wyjazdu indywidualnego przez co najmniej dwie noce, która w chwili złożenia wniosku o dofinansowanie usługi hotelarskiej ukończyła 18 lat - informuje PROT.

W ramach trzeciej tury podlaskiego bonu turystycznego pula dostępnych środków wyniesie: 600 tys. zł we wrześniu, 600 tys. zł w październiku, 250 tys. zł w listopadzie i 350 tys. zł w grudniu.

Już dziś można złożyć wniosek o bon

Formularz wniosku o bon w III turze zostanie opublikowany 1 września 2025 r., na stronie podlaskibonturystyczny.pl między godziną 12:00 - 13:00 - poinformował organizator programu Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna.

Wartość bonu w III turze programu wynosi 300 zł, bez względu na kategorię obiektu, w którym realizowana będzie usługa noclegowa.

W przypadku opłacenia przez turystę indywidualnego ewentualnej zaliczki przy rezerwacji usługi noclegowej, aby skorzystać z bonu, do rozliczenia w obiekcie noclegowym na miejscu musi pozostać pozostała cena usługi, odpowiadająca minimum wartości bonu lub większa - wynika z regulaminu.

Ponadto turysta indywidualny, który zapłacił za zarezerwowaną usługę noclegową w 100 proc. z góry, czy to w formie gotówkowej, czy też za pomocą jakiegokolwiek innego środka płatniczego, traci prawo do zrealizowania bonu w ramach danej rezerwacji.

W przypadku gdy cena zarezerwowanej usługi noclegowej jest mniejsza niż wartość bonu, turysta indywidualny nie ma prawa żądać zwrotu różnicy między wartością bonu oraz ceną zarezerwowanej usługi noclegowej.

Organizator programu przypomina, że wysłanie wniosku o bon nie jest jednoznaczne z wygenerowaniem bonu uprawniającym do skorzystania z dofinansowania usługi noclegowej, a o otrzymaniu dofinansowania decyduje m.in. prawidłowe wypełnienie wniosku, kolejność oraz dostępność puli środków.

Podlaski Bon Turystyczny można zrealizować w obiektach biorących udział w programie. Listę takich podmiotów można sprawdzić na stronie organizatora.

