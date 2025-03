Nowoczesna Pani Manager: Jaki pakiet Office do pracy biurowej i domowej

Jak wybrać najlepszy pakiet biurowy?

Wybór między poszczególnymi rodzajami pakietów Office nie sprowadza się wyłącznie do różnicy w cenie. Decydujące znaczenie ma rodzaj licencji. Czym różni się licencja wieczysta od subskrypcji?

W przypadku subskrypcji z Microsoft 365 zawsze otrzymujesz najnowsze funkcje, najnowsze wersje aplikacji i aktualizacje zabezpieczeń w czasie rzeczywistym. Z uwagi na fakt, że są to usługi chmurowe, możesz korzystać z nich na dowolnym urządzeniu z dostępem do internetu. Co więcej, Microsoft 365 zadziała nie tylko na komputerach PC z systemem Windows i macOS, ale też urządzeniach mobilnych wyposażonych w system Android oraz iOS.

Zasadniczą wadą tego rozwiązania jest konieczność dostępu do sieci internetowej. W trybie offline aplikacje dostępne są w ograniczonym stopniu.

Zupełnie inaczej prezentują się edycje "rocznikowe" na licencji wieczystej. W tym przypadku aplikacje są instalowane na dysku komputera, nie potrzebujesz więc dostępu do sieci web. Z programów możesz korzystać zawsze. Jednorazowy zakup to spora oszczędność.

Niestety nie jest to rozwiązanie pozbawione wad. Pakiet Office możesz użyć wyłącznie na jednym komputerze. Co więcej, programy nie współpracują z mobilnymi systemami operacyjnymi. Te wersje nie obsługują uaktualnień głównych wersji aplikacji, więc musisz zapłacić za kolejny pakiet Office, jeśli chcesz mieć dostęp do nowych funkcji.

Kiedy wybrać zestaw aplikacji Microsoft 365?

Pakiet aplikacji Microsoft 365 materiały promocyjne

Decydują się na rozwiązanie chmurowe, otrzymujesz dostęp do całego kompletu aplikacji — Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook i Access. Dodatkowo użytkownik może korzystać z Microsoft Teams. W skład pakietu Microsoft 365 Business Standard wchodzą też typowo firmowe aplikacje, jak poczta Exchange i platforma do kooperacji i udostępniania informacji SharePoint.

Model subskrypcyjny obejmuje także pomoc techniczną i dostęp do dysku OneDrive 1 TB na użytkownika.

Microsoft 365 to ciekawe rozwiązanie nie tylko dla dużych przedsiębiorstw, ale też średnich firm o zdecentralizowanej strukturze, które zatrudniają pracowników współpracujących przy różnych projektach lub pracujących zdalnie. Firmy mogą skorzystać z bardziej rozbudowanego planu Business Premium, który występuje w elastycznym licencjonowaniu CSP (ang. Cloud Service Provider).

Który pakiet Microsoft Office na licencji wieczystej wybrać dla indywidualnego użytkownika?

Możliwość używania programów biurowych w środowisku chmurowym nie dla każdego przedsiębiorcy ma kluczowe znaczenie. Czasami chodzi po prostu o to, aby pracę wykonać efektywnie i sprawnie.

Jaki pakiet wybrać dla indywidualnego użytkownika materiały promocyjne

Poznaj nowe funkcje z Office 2024

Dla użytkowników indywidualnych, którzy chcą mieć dostęp do nowoczesnych rozwiązań, dobrym rozwiązaniem będzie najnowsza odsłona aplikacji biurowych na licencji wieczystej, czyli Microsoft Office 2024. Wśród licznych nowości warto wymienić nowy fluent design, obsługę formatu ODF 1.4, pakiet nowych funkcji w Excelu, ulepszone ułatwienia dostępu, czy usprawnione działanie skoroszytów Excel. Jest tego naprawdę sporo.

Małe firmy mogą wybrać wersję Home&Business. W skład pakietu Office wchodzi:

edytor tekstu Word,

program do obsługi arkuszy kalkulacyjnych Excel,

kreator prezentacji multimedialnych PowerPoint,

klient poczty Outlook,

program do zarządzania notatkami OneNote.

Większe firmy docenią możliwości wersji Professional Plus LTSC, gdzie dodatkowo pojawia się Access. Wersje LTSC zadziałają też na systemie Windows Server.

A może Office 2021?

Nieco tańszym rozwiązaniem niż Office 2024 jest jego poprzednik, czy Microsoft Office 2021. Kupisz go w sklepie Soft360 w świetnej cenie: https://soft360.pl/202-office-2021. W tym przypadku wersja Professional Plus kosztuje niespełna 1000 zł, a programy wchodzące w jej skład są te same, co w przypadku Office 2024 Professional Plus (za wyjątkiem Publishera, którego wycofano z Office 2024). Choć nie znajdziesz tutaj tych nowości, które pojawiły się później, to nadal mocno rozbudowane aplikacje biurowe, które nie wymagają stałego dostępu do internetu, więc korzystanie z nich jest po prostu wygodne.

Jak widzisz, wiele zależy od tego, jakiego urządzenia używasz i czego oczekujesz od aplikacji Office. Nie istnieje rozwiązanie uniwersalne, a aplikacje zawsze trzeba dopasowywać do swoich potrzeb.

Czy Office Home można używać w firmie?

Z pewnością zwróciłaś uwagę, że wersje Home&Student (w przypadku Office 2024 Home) pakietów biurowych są sporo tańsze od swoich odpowiedników oznaczonych jako Home&Business, czy Professional Plus. Wynika to z faktu, że oprogramowanie Home z założenia przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego. Korzystanie z niego w celach zarobkowych stanowi naruszenie warunków licencji i może prowadzić do konkretnych sankcji. Jeśli szukasz pakietu biurowego dla swojej firmy, wybieraj wersje z przeznaczeniem komercyjnym. Te pakiety będą mogli używać też użytkownicy domowi.

Jeśli szukasz taniego rozwiązania dla biznesu, warto spojrzeć na starsze roczniki Office, np. Office 2019 Standard, który w sklepie Soft360 obecnie kosztuje 549 zł. Są dostępne w cenie wersji Home nowszych pakietów, ale nadają się też do celów komercyjnych.

Oprogramowanie Home z założenia przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego materiały promocyjne

Gdzie kupić pakiet Microsoft do pracy biurowej?

Jeśli nie jesteś pewna, jaki pakiet biurowy spełni swoje zadanie w przypadku Twojego biznesu, sprawdź ofertę sklepu Soft360. To doświadczony dostawca oprogramowania dla przedsiębiorców, indywidualnych użytkowników i instytucji edukacyjnych. Wybieraj między chmurowym Microsoft 365, najnowszym Microsoft Office 2024 lub starszymi odsłonami oprogramowania biurowego!

Zakupy w Soft360 to gwarancja niskiej ceny, profesjonalnego wsparcia oraz legalności. Do każdego zakupu otrzymasz certyfikat legalności potwierdzający, że oprogramowanie może być użytkowane zgodnie z prawem.

Artykuł sponsorowany