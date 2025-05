Stodoły Babice - trochę jak Toskania, tylko bliżej

To jedno z tych miejsc, w których łapiesz oddech zaraz po wyjściu z auta. Przestrzeń aż po horyzont, cisza, która naprawdę działa na głowę, i ten widok - jakby ktoś wyciął kawałek Toskanii i wkleił go gdzieś w Podkarpackiem. Domy są proste, ale bardzo przemyślane - duże okna, jasne wnętrza, wszystko, co trzeba, żeby czuć się dobrze. Ale prawdziwa magia dzieje się na zewnątrz. Można poleżeć na hamaku i gapić się w niebo, zrobić ognisko albo wskoczyć do szklarni z jacuzzi. A jak nie chcesz rano ruszać się z miejsca, to zamawiasz śniadanie w koszyczku, pełne lokalnych pyszności.

Najpiękniejsze domki na wypoczynek z dala od ludzi Stodoły Babice materiały prasowe

Rozwiń

DOMEKnaPOLU - z psem, z winem, z dobrym filmem

Domek, który ma w sobie coś z duszy artysty. Minimalistyczna bryła z drewna pośrodku mazowieckich pól i lasów, z dala od wszystkiego, co męczy. W środku - prosto, naturalnie, ale z pomysłem. Miłosz, właściciel, zbudował go własnymi rękami od zera. Każdy mebel, każda deska, każdy zakamarek ma w sobie jego zaangażowanie i serce. Domek stoi wśród pól i lasów, godzinę od Warszawy, a daje wrażenie bycia gdzieś na końcu świata. Jest prosty, drewniany, z balią na zewnątrz i dużymi oknami, przez które wpada światło i spokój. W środku jest wszystko, czego potrzeba. Wieczorem można rozsiąść się z winem, odpalić rzutnik i zrobić sobie małe kino letnie.

Rozwiń

Szumilas - las, piach i zero presji

Jeśli pragniesz prawdziwej ciszy, z szumem drzew w tle i bez szumu internetu, Szumilas to miejsce dla ciebie. Domki ukryte w lesie, kilka kroków od spokojnej plaży, na którą nie docierają tłumy. Zamiast asfaltu - piasek pod stopami, a powietrze wypełnia zapach sosnowych igliwi. Wnętrza są proste, minimalistyczne, ale bardzo przytulne. Świece, miękkie koce, hamaki - to wszystko, co tworzy atmosferę relaksu. Wieczorem możesz zanurzyć się w balii pod niebem pełnym gwiazd, w całkowitej ciszy.

Dom na Makowicy - z widokiem na więcej niż góry

Makowica to miejsce, gdzie dzień zaczyna się od wschodu słońca, który widzisz z łóżka. Domek stoi wysoko, na zboczu, z widokiem na Beskid Wyspowy, ale nie tylko góry robią tu robotę. Tu po prostu dobrze się żyje - wolniej, ciszej, bez pośpiechu.

Dom jest drewniany, ciepły, z kominkiem i tarasem, na którym można siedzieć godzinami. Zimą możesz się tu zaszyć z grzańcem, latem z lemoniadą.

Najpiękniejsze domki w stylu slow Na Makownicy materiały prasowe

Contemplace - góry, spokój i natura

To miejsce ma w sobie coś spokojnego. Może to przez te ogromne okna z widokiem na las i Karkonosze, może przez to, że tu wszystko zostało zrobione z myślą o wyciszeniu.

Domki są nowoczesne i przytulne. Drewno, prostota, dużo przestrzeni. Można po prostu siedzieć i patrzeć, można chodzić po lesie, można wreszcie posiedzieć w ciszy bez wyrzutów sumienia. Idealne miejsce, jeśli potrzebujesz trochę samotności albo chcesz po prostu zniknąć na kilka dni - ale z wygodnym łóżkiem i pyszną kawą.

Brud i brak higieny, a “papier toaletowy jest luksusem”. Indie, których się nie zapomina Interia pl INTERIA.PL