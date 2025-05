Urośnie tam, gdzie trawa nie może. Oto inwestycja na długie lata w ogrodzie

Roślina do zadań specjalnych? Barwinek jest na wyciągnięcie ręki. Nie dość, że nie sprawia większych kłopotów uprawowych, to na dodatek przepięknie wygląda przez cały rok. Co więcej, barwinek w ogrodzie bez problemu może zastąpić trawnik i pokryć trudną do zagospodarowania przestrzeń. Czego chcieć więcej? Zacząć uprawę barwinka!