Psychoterapia online - wsparcie psychologiczne bez wychodzenia z domu

Psychoterapia online to przede wszystkim brak konieczności osobistych wizyt w gabinecie. W dużych miastach jest to bardzo duża oszczędność czasu, a w mniejszych — sposób na skontaktowanie się z wykwalifikowanym specjalistą z dowolnego miejsca w Polsce.

To jednak nie tylko dostępność i wygoda, ale także elastyczność czasowa. Sesje online można łatwiej dostosować do napiętego harmonogramu, dzięki czemu regularne uczestnictwo w terapii jest o wiele łatwiejsze. Kolejną zaletą jest fakt, że pacjenci często czują się swobodniej, rozmawiając z terapeutą z własnego domu. Zauważają oni, że sprzyja to otwartości i szczerości. Niektórzy pacjenci z fobiami społecznymi, agorafobią czy problemami z mobilnością zyskują dzięki terapii online możliwość kontaktu z psychoterapeutą, której do tej pory nie mieli.