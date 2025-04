Skrzynia ogrodowa – dlaczego warto ją mieć i do czego może się przydać?

Przechowywanie narzędzi

Początkujący ogrodnicy mogą nie być świadomi, jak wiele akcesoriów będzie im potrzebnych, by utrzymać w dobrym stanie ogródek czy nawet taras z roślinnością. Jeśli nie posiadamy domku narzędziowego - skrzynia okaże się szybko wręcz niezbędna. To do niej mogą trafić wszystkie ogrodnicze narzędzia takie jak sekatory, nożyce, grabki, łopatki, miotły. Ci, którzy już mają pewne doświadczenie w pielęgnacji ogródka i szukają miejsca na narzędzia, mogą pomyśleć o takiej skrzyni - idealnie chroni ona bowiem narzędzia przed deszczem i słońcem.

Miejsce na nieużywane poduszki

Kupując meble ogrodowe, powinniśmy od razu przewidzieć miejsce na składowanie poduszek. Żadne tekstylia nie będą na tyle odporne, by wytrzymać każdą niepogodę. W przypadku burzy, czy załamania pogody, ratunkiem dla tekstyliów może być właśnie obszerna skrzynia ogrodowa. Zmieści się w niej także hamak, składana tekstylna huśtawka i poduszki dekoracyjne.

Skrzynia ogrodowa, idealne miejsce do przechowywania tekstyliów ogrodowych materiały promocyjne

Przechowalnia zabawek

Rodzice i dziadkowie często borykają się z dużą ilością zabawek używanych przez dzieci - od gumowych piłek, po akcesoria do zabawy w wodzie, od grabek i łopatek do piaskownicy, po parasolki dziecięce. Wszystko to, zamiast w nieładzie być porozrzucane po ogrodzie, może w estetyczny sposób zostać schowane do suchej, zamykanej szczelnie skrzyni. Większe modele są w stanie nawet pomieścić dziecięcy rowerek.

Schowek na myjkę ciśnieniową, dmuchawę

Duże sprzęty elektryczne, które używamy sezonowo: myjki ciśnieniowe czy dmuchawy do liści, także idealnie zmieszczą się w ogrodowej skrzyni. Będą tu też lepiej chronione przed kurzem i gryzoniami niż w garażu. To kolejny argument za zakupem tego praktycznego mebla! Inne produkty, które można przechowywać w skrzyni to wąż ogrodowy na kołowrotku, opryskiwacze, kosiarki samojezdne.

Zabawki dziecięce można przechowywać w estetycznej skrzyni szczelnie zamykanej materiały promocyjne

Dodatkowe siedzisko

Skrzynia to nie tylko schowek - to także wygodne miejsce do siedzenia! Większość modeli może pełnić funkcję ławy. Lekkość i uniwersalny kształt sprawiają, że łatwo można ją przesuwać i przenosić. To połączenie funkcjonalności i ergonomii z pewnością zostanie docenione przez właścicieli niedużych balkonów i tarasów.

Skrytka na basen dmuchany i akcesoria do pływania

Gdzie chować dmuchany basen, filtry, chemię i siatki? A odkurzacz do czyszczenia basenu? Wszystko to może zmieścić się w większej skrzyni - zyskujemy praktyczny schowek, a nasze basenowe akcesoria są świetnie chronione. Musimy jednak pamiętać, aby produkty dokładnie wysuszyć przed włożeniem do środka.

Skrzynia jako ogrodowe siedzisko materiały promocyjne

Skrzynia - jakie są jej rodzaje i jaką wybrać?

Dostępne w sprzedaży skrzynie różnią się ze względu na materiał, oraz konstrukcję. Najbardziej popularne i praktyczne są te wykonane z polipropylenu. Dużo bardziej dekoracyjne, jednak nie tak praktyczne w zastosowaniu i utrzymaniu, są skrzynie drewniane. Wybierając model dla siebie, warto zastanowić się, co będziemy w danej skrzyni przechowywać (drewno nie jest odpowiednie do chowania tekstyliów). Kolejna kwestia to czy nasza skrzynia ma być jednocześnie siedziskiem i czy ma posiadać kółka. Są one praktycznym rozwiązaniem, jeśli planujemy często przekładać i przesuwać nasz mebel Jeśli zamierzamy w skrzyni trzymać produkty niebezpieczne dla dzieci (środki ochrony roślin, narzędzia ogrodowe), warto wybrać model z zatrzaskiem lub dodatkowym solidnym zamknięciem. W handlu dostępne są skrzynie o pojemności od 100 do 350 litrów.

