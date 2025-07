Słyną z okazałych kwiatów w kolorach różu, bieli, purpury i czerwieni. W czerwcu, kiedy to przypada ich pora kwitnienia, zachwycają eleganckim wyglądem. Piwonie to jedne z najpiękniejszych ogrodowych ozdób, które słyną również z długowieczności. W jednym miejscu są w stanie rosnąć nawet przez kilkadziesiąt lat. Mogą osiągać - w zależności od odmiany - od 60 do 120 cm wysokości. Ze względu na wygląd, piwonie często są wybierane jako kwiaty cięte do bukietów.