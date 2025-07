Co przyniesie piątek, 1 sierpnia? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na piątek dla Barana

Karta As Denarów

W relacjach prywatnych możliwy będzie dobry początek, prezent od losu, świetne warunki. Ktoś zdaje się być Tobą zainteresowany, chce Cię bliżej poznać. Czy odwzajemnisz tę ciekawość? Miłość to nie tylko emocje, ale też wymiana korzyści. Ludzie powinni dobrze na siebie wpływać, razem wzrastać. W finansach możesz otrzymać promesę zatrudnienia.

Horoskop tarotowy na piątek dla Byka

Karta 5 Mieczy

W relacjach prywatnych widać trudne zadanie i nieprzyjazne środowisko. Ktoś może chcieć dobrze, ale sam ma problem ze swoimi emocjami i - zamiast pomóc - rzuca kłody pod nogi. Jeśli masz dobry plan, realizuj go konsekwentnie i puszczaj mimo uszu uwagi, że nie da się czegoś zrobić. W finansach nie otrzymasz teraz wsparcia. Musisz działać w pojedynkę.

Horoskop tarotowy na piątek dla Bliźniąt

Karta Giermek Mieczy

W relacjach prywatnych możesz napotkać osobę, która na miłość patrzy z dystansu. Ten ktoś chce czuć się pożądany, ale sam boi się poddać płomiennemu uczuciu. Gdy oferujemy serce, narażamy się na odrzucenie. To jest w związkach najbardziej przerażające, ale i najpiękniejsze. W finansach przyjmij pozycję obserwatora, nie angażuj się totalnie w zdarzenia.

Horoskop tarotowy na piątek dla Raka

Karta As Kielichów

W relacjach prywatnych widać zadowolenie, obfitość radości, szansę na nowe uczucie. Serce przyzywa miłość, gdy jest na nią gotowe. Nie szukaj nikogo i nie wchodź w związki "na siłę". Twoje powodzenie może teraz bardzo wzrosnąć. Będzie z kogo wybierać… W finansach możesz rozwijać się twórczo i zrobić dobry interes na swojej pasji.

Horoskop tarotowy na piątek dla Lwa

Karta 3 Mieczy

W relacjach prywatnych nie pozwól, by zamęczały Cię żal i poczucie winy. Dobrze dopuścić do głosu te emocje, ale tylko na pewien czas. Smutek nas osłabia i sprawia, że tkwimy w miejscu, zamiast rozglądać się za czymś lepszym. Unikaj ludzi, którzy sączą w Ciebie jad. W finansach istnieje ryzyko trafienia do firmy, gdzie szaleje mobbing, wymagania są irracjonalne.

Horoskop tarotowy na piątek dla Panny

Karta Głupiec

W relacjach prywatnych nie podejmuj desperackich kroków i nie wykonuj nieprzemyślanych posunięć. Emocje nie są dobrym doradcą. Pod ich wpływem robimy niewiarygodne rzeczy, których często żałujemy latami. Zwierz się komuś z pomysłu, nim postanowisz wcielić go w życie. W finansach nie stawiaj wszystkiego na jedną kartę i nie zdawaj się na ślepy los.

Horoskop tarotowy na piątek dla Wagi

Karta 10 Denarów

W życiu osobistym możesz kontynuować rodzinną tradycję, a Twój miłosny wybór spotkałby się z poparciem krewnych. Często wybieramy na partnerów ludzi, którzy jakoś przypominają nam rodziców. Weź to pod uwagę, jeśli Twoja familijna historia nie zawsze była radosna. W finansach możesz pomnożyć odziedziczony majątek, kupić lub dobrze sprzedać nieruchomość.

Horoskop tarotowy na piątek dla Skorpiona

Karta Cesarz

W relacjach prywatnych pamiętaj, że władza to obosieczny miecz. Daje prawa i jednocześnie nakłada obowiązki. Jeśli ktoś pozostanie od Ciebie zależny, to trzeba będzie się nim też opiekować i możesz pozbawić się tej prostej radości, kiedy Druga Strona potrafi czymś zaskoczyć. W finansach możesz mieć do czynienia z kostycznym mężczyzną, schematycznym podejściem.

Horoskop tarotowy na piątek dla Strzelca

Karta Wieża Boga

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z kimś, kto ugina się pod ciężarem domowych traum niczym ślimak pod potłuczoną skorupą. Zniszczony dom nie daje poczucie bezpieczeństwa. To tylko sterta ruin, które mogą w każdej chwili zawalić się na głowę. Czas zrobić porządki w sercu. W finansach może dojść do dużej inwestycji, zakupu ziemi lub nieruchomości.

Horoskop tarotowy na piątek dla Koziorożca

Karta Koło Fortuny

W życiu osobistym czas stanął w miejscu. Ktoś nie chce zmarnować ani chwili. Będzie stawiał siebie w centrum wydarzeń, a wszystko dookoła może płonąć. Niekiedy nie ma wyjścia i trzeba wykazać się nieprzeciętnym egoizmem, aby egzystencja mogła trwać, a przyszłość nadejść. W finansach możesz zarobić, układając komuś plan dnia, zarządzając jego czasem.

Horoskop tarotowy na piątek dla Wodnika

Karta 8 Buław

W życiu osobistym może towarzyszyć tobie wahanie, huśtawka nastrojów. Ludzie, których znasz, mogą cię bardzo zaskoczyć. Niewykluczone też, że pojawi się ktoś nowy, kto zburzy ustalony porządek. Jeśli chcesz się czegoś pozbyć lub z tego wycofać, to masz dobry moment. W finansach okazja nadchodzi szybko i trzeba ją złapać w locie, nim przemknie koło nosa.

Horoskop tarotowy na piątek dla Ryb

Karta Wieża Boga

W relacjach prywatnych na pierwszy plan mogą wysunąć się kwestie związane z domem. W grę wchodzi zarówno twoja aktualna rodzina, jak i ród, z którego się wywodzisz. Gdy coś źle się dzieje, nie ma co udawać, że temat cię nie dotyczy. Sprawy między bliskimi znajdą drogę i do twojego serca. W finansach długofalowa inwestycja może zburzyć spokój. Przemyśl ją dobrze.

