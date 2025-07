Wypijając już jedną szklankę kefiru , dostarczamy organizmowi ok. 9 g białka dobrej jakości. Ponadto kefir świetnym źródłem takich składników mineralnych jak wapń i potas. Skoro mowa o potasie , to należy zaznaczyć, że w porcji wypijanego kefiru jest go więcej, bo aż 470 miligramów , niż w jednym bananie.

To jednak nie koniec korzyści płynących ze spożywania kefiru, bowiem zawiera on w sobie sporo witaminy B12 oraz kefiran - składnik, który bardzo korzystnie wpływa na bakterie jelitowe i charakteryzuje się działaniem przeciwzapalnym. Kefir prowadzi również do wzmocnienia błony śluzowej jelit, co ma duże znaczenia dla osób zmagających się z problemem tzw. nieszczelnych jelit.