Światło dzienne – naturalny energetyk, który zmieni Twoje życie

Jak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie firmy VELUX, lepiej czujemy się we wnętrzach z dużą ilością światła dziennego. Takiej odpowiedzi udzieliło 78% Polaków. Ponad połowa zadeklarowała pogorszenie samopoczucia w pomieszczeniach bez dostępu do naturalnego światła i świeżego powietrza. 33% pytanych osób odczuwało wtedy zmęczenie, a 24% przygnębienie.

Badania dowodzą, jak olbrzymi wpływ ma światło dzienne na naszą produktywność i zdolność uczenia się. W jednym z testów ustalono, że firmy odnotowały 15 proc. wzrost wydajności, gdy pracownicy zostali przeniesieni do budynków lepiej doświetlonych światłem dziennym. W innym badaniu studenci rozwiązujący ten sam test w warunkach dobrego oświetlenia osiągnęli od 7 do 18 proc. lepsze wyniki niż Ci, którzy przebywali w ciemnych salach.

Większa liczba okien to jednak nie tylko kwestie wizualne. Światło dzienne jest kluczowym elementem zdrowego klimatu w pomieszczeniach, pozytywnie wpływając na nasze zdrowie, produktywność i samopoczucie. Nie istnieje takie sztuczne źródło światła, które dorównywałoby jakością dziennemu. Dlatego powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie jego wystarczającej ilości i w domu, i przy biurku do pracy.

"Nierozwiązane konflikty, brak otwartej komunikacji i wzajemnego wsparcia - wciąż stanowi to treść wielu rozmów w gabinetach terapeutycznych. Tymczasem to, co buduje dobry klimat w domu, nie jest skomplikowane, choć istotnie - wymaga zatrzymania, zainteresowania, poświęcenia czasu i uwagi. Choćby proste pytanie “jak minął ci dzień?", zadane bliskiej osobie. Gest, który wyraża zainteresowanie oraz czas zarezerwowany na tę codzienną rozmowę. To pierwszy, najłatwiejszy krok, by pokazać “jesteś dla mnie ważny". I by tego właśnie doświadczyć od najważniejszych w życiu osób."