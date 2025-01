Wybierz idealną damską bluzę – komfort i styl na co dzień

Swój wielki powrót miały w ostatnich miesiącach bluzy damskie w długości cropped. W JD Sports znajdziesz m.in. krótką, czarną bluzę z kolekcji brytyjskiego brandu Hoodrich. Bluza Figure Crew BLK to uniwersalny crewneck z wyrazistym logo marki na przodzie. W detalach tkwi moc tego modelu. Mamy tu do czynienia z połączeniem oryginalnego liternictwa i... kryształków - mocno nawiązujących do kultowych outfitów ery Y2K. Skoro o nich mowa, nie możemy pominąć w tym zestawieniu również Juicy Couture. Króciutkie bluzy damskie z różnokolorowego weluru noszą się świetnie zarówno w secie, jak i do niskich biodrówek. Dodaj biały tank top, ulubione dodatki i pozwól, żeby rozsuwana kangurka z kryształkowymi detalami wybrzmiała tak, jak na to zasługuje.

Przygotowaliśmy osobną kategorię dla tych, którzy na zakupach stawiają głównie logo Swoosh. Bluzy Nike damskie w formie przeskalowanych crewnecków to wybór w streetwearowym duchu - który podrasuje nawet najprostszy set na bazie czarnych legginsów i biegowych sneakersów. Nasz wybór padł na czerń. Bawełniana bluza NSW FLC o przeskalowanym ficie została dopełniona kontrastującą grafiką, rozciągniętą na froncie i na całych plecach: idealna opcja do wyeksponowania ciężkiej biżuterii czy dodatków w mocnym kolorze. Inna opcja typu crewneck na tej liście to bluzy Nike damskie NSW FLC OS Crew, dostępne Only at JD - w intensywnym błękicie, beżu i modnym tej jesieni odcieniu khaki. Outfit wzmocni grafika z logo Swoosh i Twoja stylizacja - może dopełniona spódniczką, albo ograna maksymalistycznie, z luźnymi spodniami z szeroką nogawką? Wśród damskich bluz Nike na uwagę zasługuje prosty "numer" w retro stylistyce. Krótki suwak pod brodą umożliwia noszenie bluzy ze stójką na kilka sposobów, dzięki czemu bluza NSW PHNX FLC LOGO szybko stanie się niezbędnym elementem basic w Twoim codziennym looku. Last but not least: krótka, rozpinana bluza Pheonix Full Zip Track Top. To proste bluzy damskie, których design przywodzi na myśl głośne filmy, skupione wokół turnieju tanecznego lub biografii znanego rapera. Mamy przeczucie, że znasz vibe, o który tu przywołujemy. Obecność suwaka umożliwia łatwo zbudować warstwowy look - co okaże się przydatne zwłaszcza jesienią i zimą. Po te i inne bluzy zajrzyj do nowości dostępnych w JD Sports. Chcesz pozostać na bieżąco? Nie zapomnij o zapisie do newslettera i zaobserwowaniu social mediów JD.