Kefir to produkt, który wspiera zdrowie jelit i ogólną odporność organizmu. Od lat cieszy się uznaniem ze względu na swoje właściwości. Warto spożywać go regularnie, jednakże istnieje kilka ważnych kwestii dotyczących łączenia go z innymi składnikami. Weź to pod uwagę, aby czerpać z posiłków maksymalne korzyści.

Nasze babcie raczyły się nim często i miały rację. Jakie są właściwości kefiru?

Kefir - fermentowany napój mleczny - to bogate źródło probiotyków, które wspierają zdrowie mikroflory jelitowej i regulują trawienie. Choć z jednej strony może kojarzyć się jako specjał z wiejskich stołów, jaki często spożywali nasi przodkowie, dziś także nie traci na popularności.

Bogaty jest w witaminy, minerały (takie jak wapń i witamina K), białko oraz korzystne kwasy tłuszczowe. Regularne spożywanie kefiru wspomaga układ odpornościowy, regulację poziomu cholesterolu oraz stan skóry. Wszechstronność to jego ogromny atut. Jednak to, czy skorzystamy z dobroczynnych właściwości kefiru, zależy w znacznej mierze od tego, z czym go podamy. Jakich produktów nie łączyć z kefirem?

Kefir w diecie przyniesie dużo dobrego, ale pod pewnymi warunkami 123RF/PICSEL

Weź to na chłodno

Uważasz, ze kefir to nieodzowny dodatek do obiadu? Weź pod uwagę, że nie powinno się go łączyć z gorącymi daniami. Zawarte w nim żywe kultury bakterii probiotycznych są wrażliwe na wysoką temperaturę - większość z nich ulega zniszczeniu już w 45ºC. Takie połączenia sprawiają więc, że kefir traci swoje dobroczynne właściwości. Dodawaj go do potraw, dopiero gdy ostygną. Dotyczy to także uwielbianych w polskich kulinariach gotowanych ziemniaków.

Nie może być zbyt słodko

Kefiru nie należy łączyć z produktami bardzo słodkimi i o wysokim stopniu przetworzenia. Unikaj więc zestawiania go z płatkami śniadaniowymi z dużą zawartością cukru, polewami czy syropami. Dlaczego nie jest to dobry pomysł? Wysokie stężenie cukrów prostych może powodować namnażanie się niekorzystnych drobnoustrojów w jelitach. Nie tylko osłabia to dobroczynny wpływ kefiru, ale może także prowadzić do nieprzyjemnych dolegliwości.

Owoce na cenzurowanym

Choć często poleca się przygotowywanie koktajli na bazie kefiru i owoców, trzeba mieć się na baczności. Nie każda kombinacja będzie działać na organizm pozytywnie. Zaleca się unikać łączenia kefiru z dużą ilością kwaśnych owoców, np. cytrusów. Może zakłócić to równowagę kwasowo-zasadową żołądka, która jest kluczowa dla prawidłowego trawienia. Narazimy się w ten sposób na ból brzucha, zgagę oraz refluks.

Uważaj podczas kuracji

Kefiru nie zaleca się spożywać bezpośrednio przed lub po zażyciu niektórych leków. Mowa przede wszystkim o antybiotykach oraz preparatach przeciwgrzybiczych. Z jednej strony mogą one neutralizować działanie korzystnych bakterii obecnych w napoju. Z drugiej - zdarza się, że kefir wchodzi w interakcje z lekami, osłabiając ich działanie i zmniejszając wchłanianie. Dietę podczas kuracji zawsze należy skonsultować z lekarzem.

