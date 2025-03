Zakażenie jamy ustnej: jak rozpoznać i jak sobie z nim radzić

Środowisko jamy ustnej jest codziennie narażone na patogeny z otoczenia. Wystarczy na przykład oblizanie brudnych palców lub zjedzenie nieumytych owoców, by dostały się one do środka. Dlatego też obszar jamy ustnej jest miejscem występowania częstych infekcji wirusowych, bakteryjnych lub grzybiczych. Ponadto przyczyną zakażenia jamy ustnej mogą być liczne jednostki chorobowe, które predysponują do powstawania stanów zapalnych na błonie śluzowej jamy ustnej. Wówczas rozwijające się zakażenie jest zjawiskiem wtórnym [1].