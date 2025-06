Jak uchronić się przed kolejnym zawałem lub udarem? Zaskakujący sposób

Choroby układu krążenia są wciąż najczęstszą przyczyną przedwczesnych zgonów w naszym kraju. Z powodu zawału serca czy udaru mózgu każdego roku umiera ok. 175 tys. Polaków. U pozostałych osób, które udało się uratować, występuje aż 20-procentowe ryzyko ponownego zawału w ciągu kolejnego roku. Z kolei zagrożenie kolejnego udaru na przestrzeni 5 lat to aż ok. 40 proc. Dlatego kluczowa jest zmiana stylu życia u pacjentów kardiologicznych. Nowe badania wykazały też inny zaskakujący sposób na zmniejszenie ryzyka kolejnego incydentu sercowo-naczyniowego.